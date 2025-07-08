Gazze'de İsrail Saldırılarında 54 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırılarında 54 Filistinli Hayatını Kaybetti

08.07.2025 23:28
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İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp insani yardım girişini engelleyerek insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve siviller vardı.

Gazze kentinin batısında yerinden edilenlerin kaldığı çadıra düzenlenen saldırıda 4, Tel el-Heva Mahallesi'nde Kudüs Hastanesi yakınındaki binaların hedef alınması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Kentteki Zeytun Mahallesi'nde bir çadıra düzenlenen saldırıda 5 kişi, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin doğusunda ise 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Rimal Mahallesi'nde bir çadıra yönelik bombalı saldırıda 6, Tuffah Mahallesi'ndeki Sanafur Kavşağı'nda 1, Sudaniyye bölgesinde yardım bekleyenlere yönelik saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimini hedef alan saldırılar

Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda 1 kişi, başka bir evde 1 kız çocuğu, ayrıca insansız hava aracıyla düzenlenen iki ayrı saldırıda 4 kişi olmak üzere bölgede toplam 6 kişi yaşamını yitirdi.

Zevayide beldesinde çadıra yönelik saldırıda 1 kişi, Menfaluti Okulu önündeki bir araç hedef alınarak düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Zeytun Mahallesi'nde Ebu Halu Okuluna yapılan saldırıda ise çok sayıda sivil yaralandı.

Gazze'nin güneyine düzenlenen saldırılarda

Han Yunus'taki Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlenen saldırıda biri çocuk toplam 9 kişi yaşamını kaybederken, bir başka saldırıda ise anne, baba ve 2 çocuk olmak üzere 4 kişilik bir aile hayatını kaybetti.

Nasır Hastanesi yakınındaki çadırların hedef alındığı saldırıda 3, Tine Caddesi'nde 1, Şehitler Camisi yakınında 1 kişi, Mevasi el-Karara'da çadırı bombalanan bir kişi, Beni Suheyla Kavşağı'nda da bir kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus yolu üzerindeki 17 numaralı mevkideki saldırıda 2 kişi, Refah kentinin kuzeybatısındaki Şakuş bölgesinde ise 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 35'ten fazla kişi yaralandı.

Ayrıca, Han Yunus'taki Beni Suheyla bölgesinde insansız hava aracı saldırısı sonucu 1 Filistinli öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırılarında 54 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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