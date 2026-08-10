Gazze'de İsrail Saldırılarında 6 Yaralı - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırılarında 6 Yaralı

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Son 24 saatte Gazze'de İsrail saldırılarında 6 kişi yaralandı, can kaybı 1258'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kaybı ve yaralanmalara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 6 yaralı getirildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 4 bin 145 kişinin yaralandığı, 1258 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altından ise 807 kişinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 386, yaralı sayısının ise 174 bin 256 olduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında ve yollarda hala çok sayıda kişinin bulunduğu, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin imkan yetersizliği nedeniyle bunlara ulaşamadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırılarında 6 Yaralı - Son Dakika

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