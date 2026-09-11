Gazze'de İsrail saldırılarında aynı aileden 4 kişi dahil 9 Filistinli öldü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail saldırılarında aynı aileden 4 kişi dahil 9 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve karadan saldırılar ile açtığı ateş sonucu 9 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve karadan saldırılar ile açtığı ateş sonucu 9 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait hava araçları ve karadan yapılan bombardımanlar Gazze'nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde sivilleri ve yerleşim alanlarını hedef aldı.

Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesinden bir sağlık kaynağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyt Lahiya projesi bölgesinde bir evin hedef alınması sonucu aynı aileden 4 Filistinlinin cansız bedenlerine ulaşıldığını belirtti.

Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçağının sabaha karşı Beyt Lahiya'da daha önce hasar gören bir evi bombaladığını, saldırıda Mümin Ahmed, eşi Hanin Salih ile 2 küçük çocuklarının hayatını kaybettiğini aktardı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi kaynakları da kentin kuzeyindeki Hamad kentinde sivillere ait bir aracın İsrail dronu ile bombalanması sonucu 33 yaşındaki bir Filistinlinin ağır yaralanarak hayatını kaybettiğini, araçtakilerin ve çevredeki sivillerin yaralandığını bildirdi.

Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde sivillerin toplandığı alana düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ayrıca Mevasi'de sabah saatlerinde hedef alınan grupta ağır yaralanan Ferid Ebu Heddaf (36) isimli Filistinlinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Filistin Sivil Savunma İdaresi, Mevasi'deki saldırılarda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesinin Nasır Hastanesi morguna kaldırıldığını açıkladı.

Gazze genelinde saldırılar ve patlamalar sürüyor

İsrail ordusunun hava ve kara bombardımanları Gazze'nin diğer bölgelerinde de can kayıpları ve yaralanmalara yol açmaya devam ediyor.

Kuzeydeki Beyt Lahiya ve Cibaliye Mülteci Kampı'nda saatlerce süren yoğun topçu atışları ile evlere ve yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına doğru ağır makineli tüfeklerle ateş açıldı.

Saldırılarda yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Gazze kent merkezindeki Ed-Derec Kulübü yakınlarında sivillerin hedeflendiği İHA saldırısında ise biri ağır 4 Filistinli yaralandı.

Yaralılar Ehli Baptist ve Es-Saraya sahra hastanelerine sevk edildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan El-Hak Camisi'nin avlusunu hedef alan İsrail hava saldırısında, biri kadın 2 Filistinli orta derecede yaralandı.

Han Yunus Mülteci Kampı'nda düzenlenen İHA saldırısında 2'si çocuk 3 Filistinli yaralandı.

Hamad kentindeki araç saldırısının ardından çıkan yangın yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına sıçradı, sivil savunma ekipleri yangını söndürdü.

Öte yandan İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda kontrol altında tuttuğu bölgelerde çok sayıda konutu patlatarak yerle bir etti.

İsrail, ABD'nin desteğiyle, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımda şu ana kadar 73 binden fazla Filistinliyi öldürdü, 174 binden fazla kişiyi yaraladı. Saldırılar bölgedeki altyapının yüzde 90'ını tahrip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail saldırılarında aynı aileden 4 kişi dahil 9 Filistinli öldü - Son Dakika

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