Gazze'de İsrail Saldırısı: 12 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi ve yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef alması sonucu çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 12 kişi yaşamını yitirdi.

El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarının AA'ya verdiği bilgilere göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze kentindeki Et-Tuffah Mahallesi'ndeki bir evi hedef aldı.

İsrail ordusunun bu saldırısında 4'ü çocuk 3'ü kadın olmak üzere 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıda ev neredeyse tamamen yıkılırken çevre evlerde de hasarlar meydana geldi.

Nasır Hastanesi kaynaklarından verdiği bilgilere göre ise İsrail ordusu Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde Filistinlerin kaldığı bir çadırı hedef aldı.

İsrail'in saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti, 6 Filistinli yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli öldü, 95 bin 125 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.