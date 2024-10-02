Gazze'de İsrail Saldırısı: Üç Çocuk Hayatını Kaybetti

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GAZZE, 2 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Salı günü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc mülteci kampına düzenlediği saldırıda üç Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Filistinli güvenlik kaynakları İsrail'e ait bir insansız hava aracının El-Bureyc kampının girişi yakınlarında futbol oynayan bir grup çocuğu vurduğunu söyledi. Xinhua'ya konuşan tıbbi kaynaklar hava saldırısında üç çocuğun öldüğünü, birkaç çocuğun da yaralandığını ve hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.

İsrail ordusu, hava saldırısıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri Salı günü yaptıkları açıklamada, devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41.638'e yükseldiğini söyledi.