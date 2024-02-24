Gazze\'de İsrailli keskin nişancıların öldürdüğü baba oğulun cesetleri çatı katından çıkarıldı

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Gazze'de İsrailli keskin nişancıların öldürdüğü baba oğulun cansız bedenlerinin bulundukları çatı katından bir Filistinli tarafından çıkarılma anı, cep telefonuyla görüntülendi.

Filistinlinin cep telefonuyla kayda aldığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde ismini açıklamayan Filistinlinin evin çatı katında öldürülen Amir el-Bevvab ile oğlu Mumin'in cesetlerini iç tarafa doğru çekmesi yer alıyor.

Filistinlinin İsrail keşif uçakları ve bölgedeki keskin nişancıların hedefi olmamak için büyük dikkatle cansız bedenleri çektiği, baba Amir'in başından vurulduğu ve vücudunun kanla kaplı olduğu görülüyor.

Kayıtlarda cesetlerin çatı katından çıkarıldıktan sonra mezarlığa defnedilmesi yer alıyor.

Videoyu çeken Filistinli, görüntüyü ne zaman ve nerede kaydettiğine ilişkin bilgi vermedi.