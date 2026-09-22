Gazze'de işsizlik yüzde 85'i aştı, okul binalarının yüzde 98'i hasar gördü

RAMALLAH (AA) – Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'nde işsizlik oranının yüzde 85'i aştığını, yardım kuruluşlarının faaliyetlerinin ise finansman yetersizliği ve İsrail'in getirdiği kısıtlamalar nedeniyle gerilediğini duyurdu.

Filistin hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa başkanlığında düzenlenen haftalık hükümet toplantısında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta uluslararası ortaklarla yürütülen siyasi temaslar hakkında hükümet üyelerine bilgi verildiği aktarıldı.

Gazze'de Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların aşırı yoksulluk nedeniyle daha da ağırlaştığı belirtilen açıklamada, bölgedeki işsizlik oranının yüzde 85'i aştığı ifade edildi.

Gazze'deki yardım kuruluşlarının finansman eksikliği ve "işgalci İsrail'in engellemeleri" nedeniyle faaliyetlerinin gerilemesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

Gazze'de eğitim için uluslararası baskı çağrısı

İsrail saldırılarının ağır yıkıma yol açtığı Gazze'de 3 yıllık aranın ardından yeni eğitim yılının başladığı hatırlatılan açıklamada, kitap, kırtasiye, sıra ve diğer eğitim malzemelerinin bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları kaldırması için İsrail'e "daha fazla uluslararası baskı" uygulanması istendi.

Açıklamada, Gazze'deki okul binalarının yüzde 98'inin İsrail'in saldırıları nedeniyle kısmen veya tamamen hasar gördüğü belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise eğitim sürecinin hareket kısıtlamaları, okulların kapatılması, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ile mali krizden etkilendiği kaydedildi.

Gazze'de yaklaşık 1000 binanın acilen boşaltılması gerekiyor

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Ahed Besiso da toplantıda yaptığı konuşmada, Gazze'deki insani krize ilişkin bilgi verdi.

Besiso, Gazze'de yaklaşık 1000 binanın acilen boşaltılması gerektiğini, 5 binden fazla binanın da farklı derecelerde hasar gördüğünü ifade etti.

Gazze Şeridi'nde bazı binaların "tamamen veya kısmen yıkılması ya da yapısal olarak güçlendirilmesi" gerektiğini aktaran Besiso, konuya ilişkin ayrıntı vermedi.