Gazze'de Kadın Sağlığı Tehlikede - Son Dakika
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Gazze'de Kadın Sağlığı Tehlikede

BM, Gazze'de kadınların sağlık riski altında olduğunu ve acil yardım çağrısı yaptığını belirtti.

06.10.2024 00:16
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Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi, İsrail saldırılarında 41 binden fazla insanın öldürüldüğü Gazze'de, binlerce kadının hayatlarını tehdit eden sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi, "Gazze: Kadın Sağlığına Yönelik Savaş" başlıklı bir rapor yayınlandı.

Gazze'de binlerce kadının yaşamlarını tehdit eden sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, BM Kadın Birimi'nin savaşın kadın sağlığı ve hakları konusunda oluşturduğu risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik çabalarının yanı sıra Gazze'de kadınlarla bu konuda yapılan röportajlara yer verildi.

Sağlık tesislerinin yüzde 84'ünden fazlasının hasarlı olduğu ve tıbbi hizmetlerin aksadığına dikkat çekilen raporda, anne sağlığı sorunları ve ruhsal hastalıklarla uğraşan kadınlar için temel sağlık hizmetlerine erişmede sıkıntılar yaşandığına işaret edildi.

Kanser tedavisi, anne sağlığı hizmetleri ve psikolojik destek gibi kadınların acil ihtiyaçlarının bulunduğu belirtilen raporda, Gazze'deki kadınların ve kız çocuklarının özel sağlık ihtiyaçlarını karşılamak acil yardım çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 825 Filistinli öldü, 96 bin 910 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Kadın Sağlığı Tehlikede - Son Dakika

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