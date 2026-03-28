Gazze'de Kan Stoku Krizi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Kan Stoku Krizi

28.03.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şifa Hastanesi, İsrail saldırıları nedeniyle kan bankasında ciddi sıkıntılar yaşandığını bildirdi.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Şifa Hastanesi, kan bankası stoklarında ciddi sıkıntı yaşandığını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şifa Hastanesi İsrail engellemeleri ve saldırılarının sürdüğü mevcut koşullar nedeniyle kan bankası stoklarında ciddi sıkıntı yaşandığını ve her kan grubundan acil kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

"Bir damla kan, bir hayat kurtarır" sloganıyla yapılan açıklamada, bağış yapabilecek tüm Filistinlilerden, Şifa Hastanesindeki kan bankası bölümüne başvurarak, hastaların ve yaralıların hayatını kurtarmaya katkıda bulunmaları istendi."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İstanbul, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Kan Stoku Krizi - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 13:01:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Gazze'de Kan Stoku Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.