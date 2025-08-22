Gazze'de Kıtlık Durumu Doğrulandı

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığı bildirildi.

IPC, İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin son raporunu yayımladı.

Raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı. 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verildi.

Ayrıca, raporda bu kıtlığın, Gazze Şeridi'nde de yaygınlaşmasının beklendiği belirtildi.