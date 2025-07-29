Gazze'de Kıtlık Krizi Derinleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Gıda Güvenliği ve Beslenme Analizi Direktörü Jean-Martin Bauer, Gazze'de kıtlığın en kötü senaryosunun yaşandığını bildirdi.

Bauer, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki kıtlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) mayısta Gazze'ye ilişkin bir rapor yayımladığını ve Gazze'de öngörülen bir kıtlık riski tespit edildiğini hatırlatan Bauer, buradaki yaklaşık yarım milyon kişinin felaket seviyesinde olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesinde olduğunu vurguladı.

Bauer, IPC tarafından bugün yayımlanan raporda da durumun daha kötüye gittiğini söyleyerek, "Durum, aradan geçen aylarda çok daha kötüleşti. Gıda güvenliği ve beslenme göstergelerinde bir bozulma görüyoruz." dedi.

Gazze'de kıtlığın en kötü senaryosunun yaşandığını bildiren Bauer, "Artık Gazze'nin büyük bir bölümünde kıtlık eşiği aşılmış durumda. Bu oldukça önemli ve bunu Gazze'de ilk kez görüyoruz." diye konuştu.