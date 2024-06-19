Gazze'de kıtlık sebebiyle en az 40 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de kıtlık sebebiyle en az 40 çocuk hayatını kaybetti

Hamas, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde kıtlık sebebiyle en az 40 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Gazze'deki çocukların yetersiz beslenme, besin takviyesi ve aşı eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, İsrail saldırıları sebebiyle insani yardımın ulaşamaması sonucu açlıktan hayatını kaybeden çocuk sayısının giderek arttığı ifade edildi. Hamas, uluslararası toplum ve İslam dünyasından acil insani destek sağlama çağrısında bulundu.

19.06.2024 16:09
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Hamas, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde kıtlık sebebiyle en az 40 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet El-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme, besin takviyesi ve aşı eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

İsrail saldırıları sebebiyle Gazze'ye insani yardım ulaşamaması sonucu olarak şu ana kadar en az 40 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiğini kaydeden Rişk, Gazze'de insani koşulların günden güne daha da kötüye gittiğini ifade etti.

Rişk, açıklamasına şöyle devam etti:

"Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutlarken, Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler açlık ve susuzlukla karşı karşıya kalarak gerçek bir trajedi yaşıyor. Nazi (İsrail) işgalinin Filistinlilere yönelik katliamları devam ediyor."

Gazze sakinlerinin 9 aydır İsrail bombalamalarına maruz kaldığını ve evlerinin yıkıldığını aktaran Rişk, Gazzelilerin 17 yılı aşkın süredir sürekli bir kuşatma altında yaşadığını hatırlattı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Rişk, uluslararası topluma ve İslam dünyasına, zor yaşam koşulları altında hayatta kalmaya çalışan ve en temel gıdalara bile muhtaç olan Gazze halkına acil insani destek sağlama çağrısında bulundu.

Hamas'tan dün yapılan açıklamada da İsrail'in Gazze'de sınır kapılarını kapatarak ve yardım girişlerini engelleyerek uyguladığı "aç bırakma politikasının" acilen durdurulması çağrısında bulunulmuştu.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde çocuk, kadın ve yaşlıların da arasında olduğu sivillere karşı yürütülen aç bırakma savaşı devam ediyor. Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere açlık ve insani felaketin izleri giderek artıyor." ifadelerine yer verilmişti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 17 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ve ABD yönetiminin, insani yardım ve gıda konusunu Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı siyasi baskı aracı olarak kullandığı, açlığı derinleştirdiği ve insani durumu kasten ağırlaştırdığı ifade edilmişti.

Medya ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık sebebiyle ölümle yüz yüze olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de kıtlık sebebiyle en az 40 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de kıtlık sebebiyle en az 40 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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