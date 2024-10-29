Gazze'de Kıtlık Tehdidi: WFP Uyardı - Son Dakika
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Gazze'de Kıtlık Tehdidi: WFP Uyardı

WFP, acil önlem alınmazsa Gazze'deki insani krizin kıtlığa dönüşebileceğini belirtti.

29.10.2024 20:16
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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail saldırısı altındaki Gazze'de devam eden insani krize acil önlem alınmazsa bunun yakında kıtlığa dönüşebileceği konusunda uyardı.

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada, "WFP, Gazze'de devam eden insani krizin, acil önlem alınmazsa yakında kıtlığa dönüşebileceği konusunda uyarıyor. Kış yaklaşırken, Gazze Şeridi'ne giren gıda ve diğer hayati insani yardım malzemelerinin eksikliği muhtemelen felaket sonuçlara yol açacaktır." ifadeleri kullanıldı.

BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) ay başında yayımlanan raporunun, kasım ayına kadar Gazze'deki halkın yüzde 90'dan fazlasının ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağına dikkati çektiği hatırlatılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki durumun kötüleşmeye devam ettiği, ayrıca yerel koşulların iyileştirilmemesi halinde kıtlıktan etkilenecek daha geniş bir grubun ortaya çıkma ihtimali olduğu belirtildi.

"Gazze'ye insani yardımlar üzerindeki kısıtlamalar oldukça ağır durumda." ifadesi yer alan açıklamada, ekim ayı boyunca yalnızca 5 bin metrik ton gıdanın Gazze'ye ulaştırılabildiği, bunun da WFP'nin hayati desteğine bağımlı 1,1 milyon kişi için gereken temel gıda yardımının yalnızca yüzde 20'sine denk geldiği kaydedildi.

WFP'nin, Gazze'de acilen ihtiyaç duyulan malzemeleri ulaştırmaya hazır olduğu ancak daha fazla sınır geçiş noktasının açık ve güvenli olması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, Gazze'nin gıda sistemlerinin büyük ölçüde çökmüş durumda olduğu, fabrikalar, ekili araziler ve dükkanların tahrip edildiği anlatıldı.

WFP, İsrail Meclisinin UNRWA'ya dair yeni adımından endişeli

WFP'nin, İsrail Meclisinin (Knesset), BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasından da derin endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, "UNRWA, Gazze'de hayat kurtarıcı yardım ve sosyal hizmetler sağlamada vazgeçilmezdir. Bu karar uygulanırsa, en savunmasız insanlar için yıkıcı sonuçlar doğuracaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Kıtlık Tehdidi: WFP Uyardı - Son Dakika

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