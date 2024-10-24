Gazze'de Kıyamet: Açlık ve Umutsuzluk - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Kıyamet: Açlık ve Umutsuzluk

Welthungerhilfe, Gazze'deki insani durumu 'apokaliptik' olarak tanımladı ve yardım çağrısında bulundu.

24.10.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman yardım kuruluşu Welthungerhilfe, Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felakete dikkati çekerek, bölgede adeta kıyametin hüküm sürdüğünü açıkladı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde 1962 yılından bu yana faaliyet gösteren Welthungerhilfe, yayımladığı basın bildirisinde, bölgede bulunan çalışanlarının raporlarına dayanarak Gazze Şeridi'nde yaşanan insani durumu anlattı.

Bildiride, "Gazze Şeridi'ndeki insani durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Her yeri saran açlığa ve insanların içinde bulunduğu kötü duruma rağmen, sadece birkaç kilometrekarelik tamamen kapalı bölgeye çok az sayıda yardım malzemesi ulaşıyor. Nüfusun yüzde 91'i ciddi bir gıda krizi yaşıyor. Kısıtlamalar ve gecikmeler nedeniyle uluslararası kuruluşların çalışmaları son derece zorlaşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Welthungerhilfe'ın Üst Yöneticisi (CEO) Mathias Mogge, bölgedeki çalışanlarından gelen bilgilere dayanarak, "20 yıldır küresel acil durumlarda çalışan deneyimli meslektaşlarımız, dünyanın başka hiçbir kriz bölgesinde insanlar arasında böylesine büyük bir yıkım ve umutsuzluk görmedi. Yaşanan acının boyutları karşısında derinden sarsılmış durumdalar." değerlendirmesinde bulundu.

Mogge, insanların deniz ile tamamen yıkılmış binalar arasındaki sınırlı alana sıkışmış durumda olduğunu belirtti.

Bölgenin üzerinde sürekli insansız hava araçlarının uçtuğuna dikkati çeken Mogge, gece gündüz hava saldırılarının ve silah seslerinin duyulduğunu vurguladı.

Mogge, "Yerlerinden edilen insanlar, nüfusun çoğunluğunun sığındığı sözde insani bölgelerde çok küçük alanlarda yaşıyor. Hayatta kalma mücadelesi, insanların her lokma ekmek için savaşmasından ve az sayıdaki yardım nakil aracının sürekli saldırıların hedefi olmasından da anlaşılıyor. Apokaliptik koşullar hüküm sürmektedir. Gazze Şeridi'nde temel insani standartların her gün ihlal ediliyor olması ve halka engelsiz, güvenli erişim sağlanamaması kabul edilemez bir durumdur. Etkilenen bölgelere, özellikle de kuzeyde daha fazla erişim yoluna ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Yardım kuruluşunun faaliyetlerinin de anlatıldığı bildiride, "adeta kıyametin hüküm sürdüğü" bölgede özellikle yetersiz tedarik koşulları nedeniyle yetersiz beslenme riski yüksek olan çocuklar, hamile ve emziren kadınlar ile yaşlılara odaklanıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, Sağlık, Gazze, Dünya, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Kıyamet: Açlık ve Umutsuzluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’nda güvenlik toplantısı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak
17:17 TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
15:47 Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
09:19 Oktay Kaynarca’dan TUSAŞ’a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
07:20 Kerem Aktürkoğlu’nun golü Benfica’ya yetmedi Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi
06:46 Bütün dünya TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınadı Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı
01:33 Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler
01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
00:49 TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi
00:01 Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı Terör hedefleri yerle bir edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi
23:35 Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 18:13:56. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Kıyamet: Açlık ve Umutsuzluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.