Gazze'de Kriz: 1,7 Milyon Yerinden Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Kriz: 1,7 Milyon Yerinden Edildi

23.06.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Gazze'de 1,7 milyon kişinin kötü koşullarda yaşadığını ve insani yardımlara erişimlerinin zorlaştığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 1,7 milyon kişinin son derece kötü koşullarda yaşadığının doğrulandığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki son durum hakkında bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin, Gazze Şeridi genelinde sivillerin İsrail tarafından topçu ateşi, silahlı saldırılar, bombalamalar ve hava saldırılarından zarar görmeye devam ettiğini bildirdiğini aktaran Dujarric, çocuklar da dahil sivillerin her zaman korunması gerektiğini tekrarladı.

Dujarric, "Bugün UNICEF, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda 17 yaşında bir kızın lise sınavına girmeye giderken öldürüldüğünü açıkladı. Kız, UNICEF'in gençlik şampiyonlarından biriydi." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yerinden edilenlerin bulunduğu alanlarla ilgili çalışan BM ortaklarının dün açıkladığı bulgular hakkında bilgi veren Dujarric, çalışmanın Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ine denk gelen ve yerinden edilmiş 1,7 milyon kişinin yaşadığı 1600 alanı kapsadığını belirtti.

Dujarric, "Bulgular, yerinden edilmiş kişilerin son derece kötü koşullarda yaşadığını, temel insani yardım malzemelerine erişimlerinin sınırlı olduğunu, sağlık hizmetlerinin zayıfladığını, su temininde aksamalar yaşandığını ve güvensizliğe maruz kaldıklarını doğruluyor." dedi.

Örnek olarak, en az 59 bin bireysel barınağın her birinde 8'den fazla kişinin yaşadığı, 39 bine yakın kişinin ise açıkta uyuduğu bilgisini veren Dujarric, "Bu alanlardaki yaklaşık 600 bin kişinin yeterli içme suyuna erişimi olmadığı tahmin ediliyor. Alanların yarısında görünür drenaj sistemi bulunmuyor ve neredeyse yarısında barınakların yakınında yangın tehlikesi olduğu bildiriliyor." ifadelerini kullandı.

Dujarric, ayrıca alanların yüzde 80'inde kemirgen istilası bildirildiğini belirterek, bu alanların yarısından fazlasında açık kanalizasyon ve birikmiş atık bulunduğunu, bunlara ek olarak yaklaşık 250 bin kişinin konakladığı 250'ye yakın tesiste patlayıcı maddeyle ilgili olayların aktarıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Kriz: 1,7 Milyon Yerinden Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı Bayhan konserinde kaza: 3 yaralı
Yeni dönem resmen başladı: Evde sağlık hizmetlerinde her şey değişiyor Yeni dönem resmen başladı: Evde sağlık hizmetlerinde her şey değişiyor
Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti
İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti İngiltere başbakanlık ofisinin kedisi 10 yılda 6 başbakan eskitti
Dünya Kupası’na yıldırım engeli Tribünler boşaltıldı, ikinci yarı başlamadı Dünya Kupası'na yıldırım engeli! Tribünler boşaltıldı, ikinci yarı başlamadı
FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü İşte yaşananlar FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar

21:56
Ronaldo’nun tarihe geçtiği maçta Portekiz farka koştu
Ronaldo'nun tarihe geçtiği maçta Portekiz farka koştu
21:46
Sergen Yalçın’dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar
Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar!
21:06
Okan Buruk gözünü Süper Lig’in yıldızına dikti
Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti
20:21
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
18:56
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
18:50
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 22:07:18. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Kriz: 1,7 Milyon Yerinden Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.