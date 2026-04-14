Gazze'de Küçük Mucitlerden Umut Dolu Projeler

14.04.2026 12:03
Han Yunus'taki çadır okulda öğrenciler, atık malzemelerle projeler geliştirerek umut aşılıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kurulan çadır okuldaki "küçük mucit"ler, tüm imkansızlıklara rağmen atık malzemeleri kullanarak geliştirdikleri projelerle umut vadediyor.

Han Yunus'un batısında "Geleceğin Okulu" ismini taşıyan eğitim çadırında 2 yıl boyunca İsrail saldırıları nedeniyle eğitimden uzak kalan öğrencilerin bilgi ve becerilerini tazelemek ve üreterek hayata yeniden adapte olmaları için bir proje geliştirildi.

"Küçük mucit" adlı proje kapsamında öğrenciler, atık malzemeleri ve kartonları kullanarak mini hidrolik basit kaldıraç, araba, fener, elektrikli süpürge, uçak, vantilatör ve matkap maketi tasarladı.

Atık malzemelerle gündelik hayatın vazgeçilmez ürünlerini yaptılar

Okul Müdürü Muhammed el-Hac, yılbaşında bu projeyi hayata geçirdiklerini, o zamandan bu yana okula çok sayıda öğrenci çekmeyi başardıklarını ve okuldaki öğrenci sayısının 2 bin 350 öğrenciye ulaştığını söyledi.

Bu projeyle öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeyi ve eğitimi fen bilimleri, mühendislik, matematik ve sanatla birleştirmeyi hedeflediklerini kaydeden El-Hac, "Öğrencilerimiz, pek çok projeyi tamamladı, onların bu zor şartlarda ve hammadde eksikliğinde bu projeleri tasarlayıp yapmaları bile büyük bir başarı. Bu projeler kapsamında matkap, elektrikli süpürge ve fener yaptılar." dedi.

El-Hac, öğrencilerin, atık maddeleri değerlendirerek, Gazze halkı ve özellikle çocuklar için önem taşıyan araçlar tasarladıklarını dile getirdi.

Öğrenciler savaştan yeni çıktı ama hayal kurmayı bırakmadı

Matkap tasarlayan 13 yaşındaki Muhammed Haface, "Biz 'yok'tan 'var' eden bir halkız. Yaşadığımız savaşa rağmen direniyoruz, icatlarda bulunacak ve inşallah mucit olacağız." ifadelerini kullandı.

Haface, ileride daha büyük proje ve tasarımlar geliştirme temennisinde bulundu.

Karton, tel, iletken düzenek, anahtar ve pilden müteşekkil bir maket otomobil tasarlayan 12 yaşındaki Mutasım Ahmed ise Gazze'de çocukların oynayacağı oyuncak olmadığı için bu maket arabayı yaptığını söyledi.

Kaynak: AA

