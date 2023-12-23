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Gazze'de Kur'an-ı Kerim okuyarak çocukların korkuları dağıtılıyor - Son Dakika
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Gazze'de Kur'an-ı Kerim okuyarak çocukların korkuları dağıtılıyor

Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş aileler, İsrail bombardımanlarının seslerini dağıtmak ve çocukların korkularını yenmek için Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar ediyor. Zikir halkaları ve ilahilerle çocuklar savaş atmosferini unutuyor.

Gazze\'de Kur\'an-ı Kerim okuyarak çocukların korkuları dağıtılıyor
23.12.2023 - 13:38,
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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah'ta yerinden edilmiş aileler, çocukların korkularını yenmesine yardımcı olmak ve İsrail bombardımanlarının seslerini dağıtmak amacıyla Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar ediyor.

Filistinli 26 yaşındaki Abdulkerim Hamtu ailesi ile her gün akşam namazından sonra oturup Kur'an-ı Kerim'den bazı sureler okuyarak zikir çektiklerini söyledi.

AA muhabirine konuşan Hamtu, bu rutinin kendilerine güven ortamı sağladığını ifade ederek "İsrail'in hava saldırılarının sesini ve keşif uçaklarının uğultusunu bastırmak için yüksek sesle zikirler çekerek, çocukların ve kadınların korkusunu dağıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Filistinli genç Hamtu, "Zikir ve Kur'an-ı Kerim halkaları bu zor dönemlerde Allah'a yakınlaşmanın güzel bir yolu. Çocuklar, yetişkinlerle birlikte ilahiler söyleyerek savaş, bombalama ve çatışma atmosferini unutuyor." diye konuştu.

Göçe zorlanan Filistinlilerden Raid Ebu Seyyidu, "zikir ve ilahiler okunan anların özellikle akşam saatlerinde farklı bir atmosfer yarattığını" dile getirdi.

Seyyidu, sözlerine şöyle devam etti:

"UNRWA'ya bağlı sığınma merkezlerinden birindeyken, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir okulda yerinden edilmiş kişilerin sosyal paylaşım sitelerinde ilahiler okuduğu bir video izledim. Bunun insanları rahatlattığını gördüm ve deneyimlemeye karar verdim."

Gazze Şeridi'nin birçok bölgesindeki barınma merkezlerinde de İsrail'in saldırılarından korkan çocukları sakinleştirmek için zikir halkaları oluşturuluyor, ilahiler ve marşlar okunuyor.

Zorla tahliye edilmeden önce Şifa Hastanesi'ndeki doktorların, kendilerini rahatlatmak için marşlar ve ilahiler okudukları videolar sosyal medyada çokça paylaşılmıştı.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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