Gazze'de Kurban Bayramı hüzünle karşılandı

27.05.2026 13:00
Gazze'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde Filistinliler, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek bayramı hüzün içinde karşıladı. Aileler sevdiklerine hasret kaldıklarını, ateşkes taleplerini ve yaşadıkları acıyı dile getirdi.

Gazze Şeridi'nde Filistinliler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek, bayramı hüzün içinde karşıladı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar ve abluka nedeniyle ağır insani koşullar altında yaşayan Gazzeliler, Han Yunus'taki mezarlıklarda sevdiklerinin yokluğuyla bir kez daha yüzleşti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara giden Filistinliler, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren yakınlarının mezarları başında Kur'an okudu, dua etti ve gözyaşı döktü. Bayram sevincinin yerine hüznün hakim olduğu mezarlıklarda, birçok aile mensubu kaybettikleri yakınlarından ayrı ilk bayramlarını geçirdiklerini söyledi.

Aileler sevdiklerine hasret kaldı

İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Filistinli Ümmü Şükri es-Sufi, oğlunu kaybettikten sonra ilk bayramını yaşadığını belirterek, büyük bir acı içinde olduklarını söyledi.

Sufi, "Oğlum şehit oldu ve bu, onsuz geçirdiğim ilk bayram. O çok merhametliydi, insanlara yardım ederdi. Bugün herkes yaralı, herkesin kalbi kırık. Her gün şehitler var, her gün yeni acılar yaşanıyor. Nerede ateşkes?" ifadelerini kullandı.

Hayatımız tamamen değişti

İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ziyad Muhammed Ebu Ceriş'in babası Fayiz Ebu Ceriş ise oğlunun yaklaşık 9 ay önce hayatını kaybettiğini belirterek, o günden bu yana yaşamlarının tamamen değiştiğini söyledi.

Ebu Ceriş, "O günden beri en kıymetli varlığımı kaybettim. Benim için hayat bitmiş gibi. Sokaklarda yaşıyoruz, sığınacak bir evimiz yok. Her gün insanlar öldürülüyor. Allah'tan başka kimsem yok." dedi.

Onsuz bayramın bir anlamı yok

Kardeşi Muhammed Fevzi Gaben'i kaybeden adı söylemeyen Filistinli de kardeşinin yardım etmek için dışarı çıktığı sırada İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini anlattı.

Gaben, "Onsuz bayramın hiçbir anlamı yok. Ateşkes diyorlar ama biz görmüyoruz. Her gün yeni saldırılar oluyor, insanlar çocuklarını kaybediyor. Ben kardeşimi kaybettim, benim dayanağım gitti." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar ve abluka, Filistinlilerin yaşam koşullarını ağırlaştırırken, binlerce aile bayramları sevdiklerinin mezarları başında geçirmek zorunda kaldı. mezarlıklar, bu bayramda da sevinç yerine hüzün ve acıların adresi oldu.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 13:49:55. #7.12#
