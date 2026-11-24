Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze'de menenjit vakalarında bildirilen artışı yakından takip ettiklerini bildirerek, "Şu an itibarıyla 533'ten fazla vaka ve 4 ölüm kaydedildi." dedi.

Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ ve Gazze Sağlık Bakanlığının, Gazze'deki menenjit vakalarında bildirilen artışı yakından takip ettiğini aktaran Lindmeier, "Ekim ortası ile sonu arasında hızla artış gösteren vakalar yükselmeye devam etti. Şu an itibarıyla 533'ten fazla vaka ve 4 ölüm kaydedildi." bilgilerini paylaştı.

Lindmeier, ekim ayından bu yana görülen vakalardan en çok etkilenen grubun bebekler olduğuna ve vakaların yüzde 71'ini bir yaşın altındaki çocukların oluşturduğuna işaret ederek, "Bu grubun yüzde 13'ü yenidoğanlardan oluşurken, yüzde 29'u bir yaşın üzerinde." dedi.

Vakaların büyük çoğunluğunun Gazze kenti ve Han Yunus'tan bildirildiğine değinen Lindmeier, hastaların yüzde 73'ünün ise yerinden edilmiş kişiler olduğunu söyledi.

Lindmeier, "Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında şüpheli viral menenjit vakaları 3,8 kat, şüpheli bakteriyel menenjit vakaları ise 4 katın üzerinde artış gösterdi." ifadesini kullandı.

Laboratuvar ortamında doğrulama kapasitesinin sınırlı olmasının, viral ve bakteriyel menenjit ayrımının yapılmasını güçleştirdiğini belirten Lindmeier, özellikle çocuklarda hızla ilerleyebilen menenjit hastalığında erken teşhis ve tedavinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Lindmeier, menenjitin, yakın temasın yanı sıra kirlenmiş su ve yüzeyler aracılığıyla da bulaşabildiğine dikkati çekerek, DSÖ'nün Gazze Sağlık Bakanlığı ile su ve sanitasyon alanındaki ortaklarıyla birlikte hastalık izleme çalışmalarını genişlettiğini dile getirdi.

Sözcü Lindmeier, "Hastalık salgınlarına müdahale edilebilmesi için tıbbi malzemelerin Gazze'ye hiçbir engelle karşılaşmadan ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Gazze'de halkı soğuk hava ve yağışlara karşı hazırlamayı amaçlayan "kışa hazırlık" çalışmalarının sürdüğünü ancak durumun son derece vahim olduğunu anlatan Lindmeier, BM ve ortaklarının, çadırlar ve tıbbi ekipman onarım parçaları dahil hayat kurtarıcı insani yardım malzemelerinin bölgeye daha hızlı girebilmesi için ablukanın kaldırılması yönündeki taleplerini yinelemeye devam ettiğinin altını çizdi.