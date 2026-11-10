Gazze'de merkezi atık su tesisi onarımına İsrail engeli nedeniyle başlanmadı - Son Dakika
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Gazze'de merkezi atık su tesisi onarımına İsrail engeli nedeniyle başlanmadı

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Haaretz'e göre İsrail, Gazze'de merkezi atık su arıtma tesisi onarımını, malzemelerin Hamas tarafından yeniden inşada kullanılabileceği iddiasıyla bekletiyor. UNICEF'in planında temmuzda başlaması öngörülen çalışma yapılmazken, su ve kanalizasyon projeleri durma noktasında.

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki merkezi atık su arıtma tesisi ile kritik altyapı projelerinin onarımını geciktirmeyi sürdürüyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin rehabilitasyon sürecini ilerletmeyi kabul etmesinin üzerinden aylar geçmesine karşın, bölgedeki temel su ve kanalizasyon projeleri durma noktasında bekliyor.

İsrail makamları projeyi ilerletme niyetini daha önce beyan edip BM ile koordine etmiş olsa da Gazze Şeridi'ne girecek malzemelerin Hamas tarafından yeniden inşa faaliyetlerinde kullanılabileceği iddiasıyla Gazze'nin merkezi atık su arıtma tesisindeki onarım çalışmalarına henüz başlanmadı.

Söz konusu anlaşma, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı, özel temsilcisi ve Gazze Barış Kurulu'na atadığı Jared Kushner arasında ağustos ayında gerçekleşen görüşmenin ardından İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından kamuoyuna duyurulan somut birkaç neticeden biriydi.

İsrail Hamas'ı suçlasa da yaşanan gecikmenin asıl nedeni, İsrail hükümeti ile Netanyahu'nun seçimler sonrasına kadar Gazze'nin yeniden imarına yönelik her türlü adımı askıya almış olması.

Habere göre, seçimler geride kalmasına rağmen yetkililerin adım atmak için acele etmediği görülüyor.

Projeler onaylanmıyor

Avrupa fonlarıyla onarımları üstlenmesi planlanan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) ağustos ayında yayımladığı plana göre, Gazze kentinin Şeyh İclin Mahallesi'ndeki atık su arıtma tesisinin rehabilitasyon çalışmalarının temmuzda başlayıp 2029 yılına kadar devam etmesi öngörülüyordu.

UNICEF, buranın Gazze Şeridi'nde onarım amacıyla erişilebilen tek tesis olduğuna işaret etti.

İsrail savunma teşkilatından bir kaynak, hükümetin projeyi seçimlerden kısa süre önce onayladığını ve projenin ilerletilmesi için UNICEF ile İsrail arasında müzakerelerin sürdüğünü öne sürdü.

Gazze Barış Kurulu'nun hayata geçirmeye çalıştığı bir diğer proje ise Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki yağmur suyu toplama havuzunda yer alan su pompalarının tamiratını kapsıyor.

Bölgenin kanalizasyon altyapısındaki hasarlar havuzun atık sularla kirlenmesine yol açarken, istasyondaki çoğu pompanın faal olmaması sebebiyle başlayan yağmurların çevre mahalleleri lağım suları altında bırakmasından derin endişe duyuluyor.

UNICEF'in ağustos ayında uyardığı ve eylülde başlayıp aralıkta bitirilmesi öngörülen bu proje, savunma teşkilatındaki kaynağının ifadesine göre henüz siyasi kademeden nihai onay almadı.

İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım barınma krizini derinleştiriyor

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde binaların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı sular altında bırakarak zaten ağır olan barınma koşullarını daha da kötüleştirdi.

İsrail'in konteyner, çadır, branda ve temel insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları, Filistinlilerin soğuk hava ve yağışlardan korunmasını güçleştiriyor.

İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini yerine getirmemesi de bölgedeki barınma ve yeniden inşa ihtiyaçlarının karşılanmasının önündeki engeller arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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