Gazze'de Mısırlılara Teşekkür Gösterisi

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Gazze'deki Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği tehcir planına karşı duran Mısır'a teşekkür için gösteri düzenledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, ellerinde Filistin ve Mısır bayraklarıyla Gazze kent merkezinde toplanan onlarca kişi "Yaşasın Mısır", "Yaşasın büyük Mısır halkı" ve "Teşekkürler Mısır" sloganları attı.

Göstericilerden biri, "Filistin ve Gazze Şeridi'nden kardeş Mısır'a ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye özel teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi.

Ayrıca Gazze kent merkezine ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze Şeridi'nden çıkarma planına karşı duran Mısır'a teşekkür ifadelerinin yer aldığı pankartlar asıldı.

Trump'tan Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine Ürdün ve Mısır'ın yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletlerden Trump'ın teklifini reddeden açıklamalar gelmişti.

Ancak Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki söylemini yineleyerek, Mısır ile Ürdün'ün Gazze'deki Filistinlileri ülkelerine kabul edeceğinden emin olduğunu söylemişti.