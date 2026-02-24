Gazze'de Mutfak Tüpü Krizi Başgösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Mutfak Tüpü Krizi Başgösterdi

24.02.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de yakacak sıkıntısı yaşanıyor, Filistinliler odunla pişiriyor.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişinde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan mutfak tüpü krizi nedeniyle Filistinliler, iftar ve sahurluklarını bulabildikleri odun, karton veya plastikleri yakarak hazırlamaya çalışıyor.

İsrail'in 2 yılı aşan soykırım saldırıları, 10 Ekim 2025'te ateşkesle sonuçlansa da Tel Aviv yönetimi, sık sık ateşkesi ihlal ederken, Gazze'ye insani yardımların girişlerini kısıtlamaya da devam ediyor.

Gıda ve barınma sıkıntısının yanı sıra Gazze'deki sorunlarından biri de yakacak meselesi.

Ramazan ayının gelmesiyle Gazze'de yakacak sorunu daha da derinden hissedilmeye başlandı. Evlerin yüzde 90'a yakının yıkıldığı bölgede Filistinlilerin büyük çoğunluğu çadırlarda yaşıyor.

Suyun ve elektriğin olmadığı çadırlarda, Filistinlilerin ramazandaki en büyük sorunlarından biri de yetersiz gıda ve mutfak tüpüne ulaşımın zorluğu.

Hem İsrail'in yeteri kadar mutfak tüpü gazının girişine izin vermemesi, hem de yoğun talep nedeniyle Gazze'de mutfak tüpüne ulaşım hem zor hem de maliyetli.

Bu nedenle Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu iftar ve sahurluklarını topladıkları odun, karton veya plastikleri yakarak hazırlamaya çalışıyor.

İftar ve sahurlukların hazırlanmasının zorlaşmasının yanı sıra odun, karton ve plastiklerin yakılması nedeniyle bölgeden yükselen yoğun duman, özellikle çocuklarda solunum yolu hastalıklarını tetikleyerek insani krizi derinleştiriyor.

Mutfak tüpü yerini odun ateşine bıraktı

Han Yunus kentinde mutfak tüpü bulunamaması, sadece çadırlarda yaşayan sığınmacı aileleri değil, yerel esnafı da etkiledi.

Çarşılarda kadayıf ve felafel gibi geleneksel yiyeceklerin artık tamamen odun ateşinde pişirilmesi, kentin alışıldık görüntüsü haline geldi. Ateş yakılması sonucu oluşan yoğun dumanın, başta çocuklar olmak üzere bölge sakinlerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtiliyor.

"Tüp yok, bulunsa da fiyatı çok pahalı"

Filistinli Yasir es-Satri, bölgede yaşanan yakacak sıkıntısını AA muhabirine anlattı.

Sınır kapılarının kapalı olması ve akaryakıt girişinin engellenmesi nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadıklarını vurgulayan Satri, "Burada sanki bir fırının içindeymiş gibiyiz. Herkes yemeklerini odunla pişiriyor. Tüp yok, bulunsa da fiyatı çok pahalı. Kapılar kapalı, yakıt yok. Tavuktan tatlıya kadar her şey odun ateşinde pişiyor. Bu duman çocukların ciğerlerine zarar veriyor, sürekli tedaviye ihtiyaç duyuyorlar. Ancak ilaç alacak paramız da yok." diye konuştu.

Odun ticaretinde "palet" dönemi

Mutfaklarda kullanılmak üzere odun ve tahta ticareti yapan Gazzeli tüccar Meşhur Şembari ise kentteki tüp sıkıntısının had safhada olduğunu belirterek, restoranlardan evlere kadar her yerde yakacak olarak odun kullanıldığını söyledi.

Odun stoklarının da tükenmek üzere olduğu uyarısında bulunan Şembari, "Piyasada gaz tamamen bitti. Şu an tek enerji kaynağımız odun ancak onda da kriz kapıda. Talep o kadar arttı ki fiyatlar hızla yükseldi. Eskiden uygun fiyatlara aldığımız odunları, şimdi toptancıdan iki katı fiyata alabiliyoruz. Özellikle yardım kuruluşlarının getirdiği malzemelerin paletleri daha kaliteli olduğu için çok talep görüyor ancak onlar da azaldıkça fiyat artıyor." şeklinde konuştu.

Şembari, daha önce 5-6 şekele sattıkları odunun toptan alış fiyatının bile şu an bu seviyelere çıktığını; mutfak tüpü fiyatlarının ise kıtlık nedeniyle 85 ila 100 şekel arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Ekonomi, Güncel, İsrail, Gazze, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Mutfak Tüpü Krizi Başgösterdi - Son Dakika

Savaş alameti gibi hamle ABD, Lübnan’daki personellerini tahliye etti Savaş alameti gibi hamle! ABD, Lübnan'daki personellerini tahliye etti
ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında
Fenomenler soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı Fenomenler soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Dursun Özbek, ’’4 aydır görev yapmıyor’’ demişti O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı Dursun Özbek, ''4 aydır görev yapmıyor'' demişti! O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı
Zelenskiy’ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok Zelenskiy'ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok
Serdar Ortaç, içinde ukde kalan hayalini ilk kez itiraf etti Serdar Ortaç, içinde ukde kalan hayalini ilk kez itiraf etti

17:45
Mesut Özil, ’’Ronaldo mu Messi mi’’ sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
17:41
Beyaz Saray’dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
16:51
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:06
Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren’i bekliyor
Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren'i bekliyor
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:46
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 18:09:11. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Mutfak Tüpü Krizi Başgösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.