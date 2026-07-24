Gazze'de eğitime inat: Savaşın gölgesinde başarı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde eğitim sistemini tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen sistematik saldırılarına, yıkılan okullara ve zorunlu göç şartlarına rağmen lise bitirme ve üniversiteye giriş sınavını kazanan Filistinli öğrencilerin azmi, soykırım gölgesindeki halkın yüzünü güldürdü.

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'nde 3 yıl sonra ilk kez eş zamanlı yapılan, öğrencilerin hem ortaöğretim diploması almasını hem de yükseköğrenime adım atmasını sağlayan lise bitirme sınavlarının sonuçlarını açıkladı.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Gazze'de çadırlar arasından yükselen davul sesleri ve sevinç çığlıkları Filistin halkının geleceğe olan inancını simgeledi. Filistinli gençler sınavda başarı gösteren arkadaşlarını omuzlarında taşıdı.

Evlatları sınavda başarılı olan aileler ise tatlı dağıtarak bu sevinci çevresindekilerle paylaştı.

İsrail bombardımanı, yerinden edilme ve zorlu yaşam şartlarıyla mücadele eden ailelerin yüzü, gençlerin sınav başarısıyla güldü.

Gazze'nin başarılı öğrencileri

Filistinli öğrenci Muhammed Raid Ebu Tayr, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 3 yıldır ailesiyle birlikte çadırlarda yaşamak zorunda kaldıklarını ancak bu durumun eğitimini sürdürmesini engellemediğini söyledi.

Ebu Tayr, "Tüm sıkıntılara rağmen mum ışığında ders çalıştık. Başarımı şehitlere, yaralılara ve aileme ithaf ediyorum ve yanımda duran, sevincimi paylaşan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mühendis olmak istediğini söyleyen Ebu Tayr, sınavda yüzde 82'lik bir başarı oranı elde ettiğini, mühendis olma hayalini gerçekleştirmek için azimle çalışacağını belirtti.

Diğer bir sığınma merkezinde yaşayan Şehd Asfur da başarısını İsrail saldırısında hayatını kaybeden kardeşini anarak kutladı.

Asfur, sınavda yüzde 82'lik başarı oranını yakaladığını aktararak, "Başarımı şehit olan kardeşim Muhammed Asfur'a ithaf ediyorum; bu onuru en çok hak eden odur." dedi.

Filistinli kız, "Yerinden edilmeye, bombalara ve kaybettiğimiz canlara rağmen ders çalışmaya devam ettik ve zorlukların üstesinden geldik. Şükürler olsun ki, Allah bize bu başarıyı verdi." şeklinde konuştu.

İsrail, Gazze'de eğitim altyapısı yok etti ama iradelerini yıkamadı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en büyük zararı gören alanların başında eğitim geliyor. Okulların büyük bir kısmı ya tamamen yıkıldı ya da sığınma merkezine dönüştürüldü. Ancak Filistinli öğrenciler, bu sistematik engellemeye rağmen lise bitirme ve üniversiteye giriş sınavında olağanüstü bir başarı gösterdi.

Filistin Eğitim Bakanı Emced Berhem, bu yıl işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'den 89 bin, 46 ülkede de 2 binden fazla Filistinli öğrencinin lise bitirme sınavına girdiğini açıkladı.

Son üç yılda Gazze Şeridi'nde 106 binden fazla öğrencinin lise bitirme sınavına girdiğini aktaran Berhem, bu yıl ise Gazze'den 36 bin 900 öğrencinin sınava girdiğini belirtti.

Filistinli Bakan, bu yıl bu kritik sınava girerek üniversiteye geçiş hakkı kazanabilecek 1100'den fazla öğrencinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini ifade etti.

İsrail'in soykırımı ve devam eden ablukasına rağmen Gazze halkı; çocuklarının kalemle, kitapla ve başarıyla verdiği bu mücadeleyi geleceğe dair en büyük umut ışığı olarak görüyor.

Yerinden edilen, zaman zaman yiyecek bulamayan ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Filistinli öğrenciler, son derece zorlu şartlarda eğitim alma hakkını korumak için çalışıyor.