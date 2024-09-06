Hersh Goldberg-Polin'den Biden'a Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hersh Goldberg-Polin'den Biden'a Çağrı

Gazze Şeridi'nde ölü bulunan Amerikan vatandaşı Hersh Goldberg-Polin'in ölmeden önce kaydedilmiş bir videoda, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşı durdurmaları çağrısında bulunduğu ortaya çıktı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Polin'in öldürülmeden önce çekilmiş videosunu yayınladı.

06.09.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nde ölü bulunan esirlerden 23 yaşındaki Amerikan vatandaşı Hersh Goldberg-Polin'in, ölmeden önce kaydedilmiş bir videoda, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşı durdurmaları çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesabında Polin'in öldürülmeden önce çekilmiş videosunu yayınladı ancak videonun hangi tarihte çekildiğine dair bilgi vermedi.

Kassam'ın yayınladığı videoda Polin, "Ey Başkan Biden ve Anthony Blinken, sizden ve tüm Amerikan yurttaşlarımdan savaşı durdurmak, bu çılgınlığı durdurmak ve beni hemen evime iade etmek için elinizden gelen her şeyi yapmanızı istiyorum." dedi.

Gazze'ye gelişinden bu yana neredeyse hiçbir tıbbi yardım almadan, çok az yiyecek ve suyla hayatta kalmaya çalıştığını belirten Polin, şöyle konuştu:

"En son ne zaman güneşi gördüğümü ya da dışarıdaki havanın kokusunu ne zaman aldığımı hatırlamıyorum. En kötüsü de ülkem, sorumluluk alıp anlaşmaya varmamak, yaptıkları hatanın izini kaybetmek ve beni geride canlı bırakmamak için beni durmadan bombalamaya çalışıyor."

Kassam Tugayları videonun sonunda, İsraillilerin askeri baskıyla ancak "ölüm ve başarısızlığa" ulaşacağına dikkati çekerek, esir takası anlaşmasıyla "özgürlük ve yaşamın" sağlanacağını vurguladı.

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Hamas, 23 yaşındaki Amerikan vatandaşı Hersh Goldberg-Polin'in de aralarında olduğu 6 İsrailli esirin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında" öldüğünü belirtmişti.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze- Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Kaynak: AA

Joe Biden, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hersh Goldberg-Polin'den Biden'a Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:51:05. #1.12#
SON DAKİKA: Hersh Goldberg-Polin'den Biden'a Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement