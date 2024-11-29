Gazze'de Ölü Sayısı 44 Bin 363'e Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Ölü Sayısı 44 Bin 363'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 33 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 44.363.

29.11.2024 14:47
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 44 bin 363'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 420 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 33 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 363'e, yaralı sayısının da 105 bin 70'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ölü Sayısı 44 Bin 363'e Yükseldi - Son Dakika

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