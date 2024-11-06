Gazze\'de Pazarlar Sessiz: Boykot ve Fahiş Fiyatlar

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GAZZE, 6 Kasım (Xinhua) -- Gazze'nin güney ve orta kısımlarındaki pazarlar, Salı günü alışılmadık bir sessizliğe büründü. Tezgahların bomboş olduğu pazarda, indirimli ürünler sattığını öne süren sadece birkaç satıcı görünüyordu.

İsrail ile Hamas arasında Ekim 2023'te patlak veren çatışmadan bu yana nadir görülen bu protestoda, yerel halkın çoğu fahiş fiyatlar nedeniyle pazarları boykot etmeyi tercih etti.

Filistin İstatistik Bürosu'na göre, çatışmaların başlamasından bu yana Gazze'de tüketici fiyat endeksi yüzde 283 oranında çarpıcı bir artış gösterdi. Boykot, bu artışın yaşandığı dönemde gerçekleşti.

Dünya Gıda Programı'nın kısa süre önce buğday unu stoklarının azaldığı uyarısında bulunduğu Gazze'nin orta kesimi ve güneyindeki ekonomik kriz, ajansın ifadesiyle "kırılma noktasına" ulaşmış durumda.