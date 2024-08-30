Gazze'de Polio Aşısı İçin Geçici Ateşkes Kararı Alındı

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(ANKARA) - Gazze'de bu ay ilk polio (çocuk felci) vakasının tespit edilmesinin ardından virüse karşı aşı kampanyasının yürütülebilmesi için bölgedeki çatışmalara "insani aralıklar" verilmesi kararı alındı. Geçici insani ateşkes kararını duyuran DSÖ, ilk ateşkesin bu pazar başlayacağını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), polio virüsünün bölgede yayılma endişesinin ardından İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına "insani aralıklar" vermeyi kabul ettiğini duyurdu. En az üç gün aralıklarla birden fazla kez uygulanması planlanan geçici ateşkes ile virüs salgınından etkilenme tehlikesi altındaki 640 binden fazla Gazzeli çocuğa polio aşısı yapılabilecek.

DSÖ'nün Gazze ve Batı Şeria temsilcisi Rik Peeperkorn, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışmalara verilecek aralıkların sabah 06: 00'da başlayıp öğleden sonra 15: 00'a kadar süreceğini ve en az üç gün boyunca üç ayrı bölgede uygulanacağını belirtti. Geçici ateşkes uygulamaları Gazze'nin merkezinde başlayıp, güney ve kuzeye doğru ilerleyecek. İlk doz aşı yapılan çocuklara dört hafta sonra ikinci doz aşının uygulanması gerekiyor.

Peeperkorn, güvenlik sorunları, bölge altyapısındaki hasar ve bölge halkının saldırılar nedeniyle sık sık yer değiştirmek zorunda kalması nedeniyle, üç günün aşı kampanyasında hedeflenen aşamaya ulaşmak için yeterli olmayabileceğini söyledi. DSÖ, virüsün bölgede yayılmasını engellemek için Gazze'de bulunan 640 binden fazla çocuğun en az yüzde 90'ı aşılamayı hedefliyor. Peeperkorn, bu nedenle ateşkes aralıklarının gereken durumlarda her bölgede birer gün olacak şekilde uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.

BM'ye bağlı sağlık ajansı, DSÖ ilk olarak ağustos ayının başında Gazze'deki atık su örneklerinde polio virüsü tip 2'nin bir varyantının tespit edildiğini aktarmıştı ve virüsün Gazze sınırlarını geçebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. BM, risk altındaki çocuklara yönelik bir aşı kampanyasının yürütülebilmesi için daha önce çatışmaların hafifletilmesi çağrısında bulunmuştu.