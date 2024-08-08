Gazze'de Poliovirüs Varyantı Tespit Edildi - Son Dakika
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Gazze'de Poliovirüs Varyantı Tespit Edildi

Gazze\'de Poliovirüs Varyantı Tespit Edildi

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki atık su örneklerinde poliovirüs tip 2'nin bir varyantının tespit edildiğini açıkladı. DSÖ yetkilileri, çocukların yüksek risk altında olduğunu belirtirken, aşı kampanyalarının başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için ateşkese ihtiyaç olduğunu vurguladı.

08.08.2024 17:41
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(ANKARA) - Dünya Sağlık Örgütü son iki haftada Gazze'deki atık su örneklerinde poliovirüs (çocuk felci) tip 2'nin bir varyantı tespit edildiğini belirtti. DSÖ Bölgesel Direktörü Dr. Hanan Balkhy, çocukların yüksek risk altında olduğu uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri düzenledikleri sanal bir basın toplantısında, bölgesel çatışmaların beraberinde getirdiği sağlık koşullarının salgın hastalıkların ortaya çıkması ve yayılması konusunda risk teşkil ettiğini belirtti.

DSÖ Bölgesel Direktörü Dr. Hanan Balkhy, Gazze'deki atık su örneklerinde tespit edilen poliovirüsünün (çocuk felci) bölgede henüz vakaya rastlanmamış olsa da çocuklar için yüksek risk oluşturduğunu söyledi. Balkhy salgın hastalıkların yayılması riskinin sınırları geçebileceği uyarısında bulundu.

Aşı kampanyası için ateşkese ihtiyaç var

DSÖ yetkilileri çatışma bölgelerinde Gazze Sağlık Bakanlığı ve UNICEF ile birlikte, polio aşı kampanyaları da dahil olmak üzere bir dizi önlem üzerinde çalıştığını ve bu kampanyaların çok yakında başlayacağını belirtti. Ancak aşı kampanyalarının başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için geçici bir ateşkese ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

DSÖ yetkilileri, bölgedeki mevcut gerilimler, lojistik zorluklar ve uçuş iptalleri gibi sorunlar nedeniyle aşıları Gazze'ye ulaştırma yönünden de zorluklarla karşılaşabileceklerini ifade etti.

DSÖ Polio ile Mücadelere Direktörü Dr. Hamad Jamari "Aşılar Gazze'ye ulaştığında, yalnızca ateşkes ve barış değil, çocukların aşılanabilmesi için hareket özgürlüğüne de ihtiyacımız var" dedi.

DSÖ'nün işgal altındaki Filistin bölgesi temsilcisi Dr. Rik Peeperkorn "Böyle kampanyaları yürütmek için ateşkesi tercih edersiniz, bu mümkün değilse, en azından 'sakin günler' olması gerekir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Poliovirüs Varyantı Tespit Edildi - Son Dakika

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