Gazze'de Ramazan Fenerleri Çocukların Yüzünü Güldürüyor

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde kurulan ramazan feneri tezgahları özellikle çocukların kısa süreli de olsa yüzünü güldürüyor.

Refah sokaklarında sergilenen fenerler, parlak renkleri ve farklı tasarımlarıyla ramazan ayının habercisi sevinç ve mutluluğun kaynağı olarak niteleniyor.

Çeşitli şekilleri, renkleri ve boyutlarıyla ramazan fenerleri, Arap-İslam kültüründe ramazan ayının geleneksel sembollerinden biri olarak öne çıkıyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle buruk bir başlangıç yapılan ramazan ayında fener geleneği de yaşatılmaya çalışılıyor. Fenerleri gören savaş mağduru çocuklar, ramazan ayına özgü şarkılar söyleyerek ışıl ışıl yanan bu fenerleri almak ve izlemek için tezgahların etrafını sarıyor.

Hüzünlü manzaralar sevinç resimlerine dönüştü

Küçük tezgahlardan birinde 35 yaşındaki Filistinli Muhammed Fayiz, çocukların dikkatini çekecek şekilde küçük bir ipin üzerinde fenerlerini sergiliyor.

Fayiz'in tezgahı önünde, Gazze'deki savaşın bıraktığı hüzünlü manzaralar sevinç resimlerine dönüşürken, Filistinliler fenerleri görmek, davul seslerini duymak ve ramazan şarkılarını söylemek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Refah'taki 9 yaşındaki kız çocuğu Nesime Bedir, ailesiyle sığındığı çadırı süslemek için aldığı küçük feneriyle çadırına doğru koşuyor.

O sırada tezgahını düzenleyen Fayiz, ramazanın vazgeçilmez geleneklerinden biri olan fenerleri satmak için çok çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Fayiz, İsrail'in sürdürdüğü yıkıcı savaşa dikkati çekerek, "Savaşa rağmen ramazan ayında çocukları neşelendirmek istiyoruz. Fener bu kutsal ayın sembolüdür." dedi.

Savaş sona ersin, barış ve sevgi hakim olsun

Büyük bir gıda ve su kıtlığı yaşadıklarını aktaran Fayiz, "Savaş çok fazla acıya neden oldu. Ne yiyeceğimiz ne de suyumuz var. Evlerimizden sürülüyoruz ve sevdiklerimizi kaybetmenin yasını tutuyoruz ama yine de biraz mutlu olmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fayiz, tüm acılara, zorlu koşullara rağmen özellikle çocukların fenerler sayesinde yüzlerinin güldüğünü ifade etti.

Savaşın bitmesini, hayatın normale dönmesini, sevgi ve barışın hakim olmasını, İsrail'in savaş uçakları ile bombardımanlarının gürültülerinin sona ermesini temenni eden Fayiz, devam eden tehditler ve ateşkese ulaşma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle İsrail'in Refah kentine askeri operasyon başlatmasından da endişe duyduklarını sözlerine ekledi.

İsrail ordusunun 158 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta Birleşmiş Milletlere ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.