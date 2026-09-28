Gazze'de sağ bacağını kaybeden 13 yaşındaki Salih, protezle futbol oynamayı bırakmadı

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Salih Ahmed Hamid, İsrail'in 2021'de düzenlediği saldırıda sağ bacağını kaybetmesine rağmen futbola olan tutkusundan vazgeçmedi.

Vücudunun farklı bölgelerinden de yaralanan Salih'in hayatı, saldırının ardından büyük ölçüde değişti. Bir bacağını kaybeden ve hareket etmekte güçlük çekmeye başlayan Salih, günlük yaşamını sürdürebilmek için protez kullanmaya başladı.

Çocukluğundan bu yana futbol oynayan Salih için bacağını kaybetmek, yalnızca hareket kabiliyetini değil, arkadaşlarıyla geçirdiği zamanları ve en sevdiği uğraşlardan birini de etkiledi.

Ancak Salih, yaşadığı fiziksel zorluklara rağmen futboldan uzak kalamadı. Takılan protezle hareket etmeye çalışan 13 yaşındaki çocuk, imkan buldukça arkadaşlarıyla bir araya gelerek top oynuyor.

Futbol sahasında arkadaşlarının peşinden koşmak ve topa ulaşmak Salih için artık saldırı öncesindeki kadar kolay olmasa da fiziksel engellerine rağmen futbol oynamayı sürdürmek istiyor.

Bir zamanlar arkadaşlarıyla birlikte koştuğu ve top oynadığı sokaklarda artık daha dikkatli hareket etmek zorunda kalan Salih, kullandığı el yapımı bir protezle yeniden futbol oynayabilmenin yollarını arıyor.

"Futbol, benim için hayata tutunmanın yollarından biri" diyen Salih'in hikayesi, Gazze'de ağır yaralanmalar ve uzuv kayıplarıyla karşı karşıya kalan çocukların tedavi, rehabilitasyon ve günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyduğu imkanları da gözler önüne seriyor.

"Tek isteğim, daha iyi bir protez bacağa kavuşarak futbolumu daha da geliştirmek"

Saldırıdan önce okula gittiğini ve arkadaşlarıyla futbol oynadığını anlatan Salih, bacağını kaybetmesinin ardından hayatındaki en büyük değişikliklerden birinin futbol oynamakta yaşadığı zorluk olduğunu söyledi.

Saldırıdan önce futbol oynamayı çok sevdiğini, bacağını kaybetmesine rağmen futbol arzusundan bir şey kaybetmediğini dile getiren Salih, "Eskiden çok iyi futbol oynardım. Şimdi ise takılan bu protezle arkadaşlarımla sınırlı şekilde oynayabiliyorum" dedi.

Daha iyi bir protez bacağa sahip olması halinde hareket kabiliyetinin artacağına ve futbola daha fazla dönebileceğine inanan Salih, "Tek isteğim, daha iyi bir protez bacağa kavuşarak futbolumu daha da geliştirmek" ifadelerini kullandı.

"Hareket kabiliyetini artıracak uygun bir proteze ihtiyaç var"

Salih'in babası Ahmed Hamid de oğlunun saldırıdan önce diğer çocuklar gibi okula gittiğini, arkadaşlarıyla oynadığını ve günlük yaşamını normal şekilde sürdürdüğünü anlattı.

Saldırının ardından Salih'in sağ bacağını kaybettiğini ve vücudunun farklı bölgelerinden de yaralandığını hatırlatan Hamid, oğlunun hareket etmekte zorlandığını söyledi.

Hamid, Salih'in günlük hayatını daha rahat sürdürebilmesi için düzenli tıbbi bakım ve tedavinin yanı sıra hareket kabiliyetini artıracak uygun bir protez bacağa ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Oğlunun mevcut imkanlarla hareket etmeye ve arkadaşlarıyla futbol oynamaya çalıştığını aktaran Hamid, daha gelişmiş bir protezin Salih'in günlük yaşamını kolaylaştırabileceğini ve hareket kabiliyetini artırabileceğini dile getirdi.

Gazze'de 11 binden fazla çocuk ağır yaralandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) verilerine göre, Gazze'de 11 binden fazla çocuk, "hayatlarını değiştiren ciddi yaralanmalar" nedeniyle uzun süreli bakım ve rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tahminlerine göre ise Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 5 binden fazla kişinin uzvu ampute edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1421 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 983 kişi yaralandı, enkaz altından ise 834 kişinin cenazesi çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 22'ye, yaralı sayısının 175 bin 98'e yükseldiği bildirildi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail ordusunun bölgeyi hedef alan aralıksız bombardımanları ve uyguladığı sıkı abluka nedeniyle gıda, temiz su, tıbbi malzeme ile barınma gibi en temel insani ihtiyaçlara ulaşamayan siviller, kısıtlı imkanlar ve zorlu hava şartları altında hayata tutunmaya çalışıyor.