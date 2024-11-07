Gazze'de Sağlık Çalışanları Protesto Düzenledi - Son Dakika
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Gazze'de Sağlık Çalışanları Protesto Düzenledi

Gazze\'de Sağlık Çalışanları Protesto Düzenledi

Gazze'deki doktorlar, İsrail'in sağlık sistemine yönelik ihlallerini protesto etti.

07.11.2024 16:21
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Gazze Şeridi'ndeki doktorlar ve sağlık çalışanları, İsrail'in 13 aydır soykırıma maruz kalan bölgede sağlık sistemine yönelik işlenen ihlalleri protesto etti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Gazze-Avrupa Hastanesi tarafından düzenlenen eyleme, doktorlar ve sağlık çalışanları da katıldı.

Eylemde, "Ambulansların ve sivil savunma araçlarının hedef alınması savaş suçudur", "Kimi ilgilendiriyorsa: Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemi durdu", "Gazze'deki hastaneleri kurtarın, uluslararası toplum nerede" yazılı pankartlar taşındı.

Gazze-Avrupa Hastanesi Sözcüsü Salih Hemas, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek; hastaneleri ve ambulansları hedef alarak Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini aksatmak amacıyla işlediği suça tanık olduklarını aktardı.

Sağlık ekiplerinin, hastaların, ilk yardım çalışanlarının terörize eylemlere maruz kaldığını kaydeden Hemas, insani hizmet sağlayan hastaneleri hedef alan İsrail'in bu yolla acziyetini ortaya koyduğunu söyledi.

Hemas, uluslararası sağlık ekiplerinden ve örgütlerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelere gitmelerini, İsrail'in saldırıları ve baskınları nedeniyle aksayan sağlık sistemini yerinde müşahade etmelerini istedi.

Bölgenin kuzeyindeki Deyr el-Belah kentindeki Kemal el-Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 25 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneye düzenlediği baskın sırasında sağlık personelinin çoğunu gözaltına aldığına işaret ederek, hastanenin hala abluka altında olduğunu ve sadece iki doktor ve birkaç hemşirenin kaldığını belirtmişti.

Ebu Safiyye, cerrahi uzman eksikliği nedeniyle çok sayıda yaralıyı kaybettiklerini aktarmıştı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Sağlık, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Çalışanları Protesto Düzenledi - Son Dakika

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