Gazze'de Sağlık Ekipleri İhlallere Maruz Kalıyor - Son Dakika
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Gazze'de Sağlık Ekipleri İhlallere Maruz Kalıyor

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze kuzeyindeki kuşatmasının sağlık hizmetlerini engellediğini bildirdi.

30.10.2024 14:47
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Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engellediğini duyurdu.

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nems, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık ekipleri İsrail ordusunun saldırılarına ve baskısına maruz kalıyor. İsrail ordusunun engellemesi sebebiyle hasta ve yaralılar sağlık hizmeti alamıyor." dedi.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıların tehlikelerine değinen Nems, "İşgalci İsrail, bölge sakinlerini alıkoyup onlara kötü davranıyor ve Gazze'nin kuzeyinden göçe zorluyor." diye konuştu.

Kızılay Sözcüsü, İsrail ordusunun halka ve sağlık tesislerine saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki durumu "felaket" şeklinde nitelendirdi.

Nems, İsrail ordusunun 26 gündür sıkı kuşatma uyguladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gıda, su, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığını vurguladı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 163 Filistinli öldü, 101 bin 510 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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