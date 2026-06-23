Gazze'de Sağlık Krizi: 20 Bin Yaralı Var - Son Dakika
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Gazze'de Sağlık Krizi: 20 Bin Yaralı Var

23.06.2026 23:09
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Filistin hükümeti, Gazze'de 20 bin yaralının tedaviye ihtiyacı olduğunu ve uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'nde 20 binden fazla yaralının tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirterek, uluslararası topluma İsrail'e baskı yaparak yaralıların seyahatine izin verilmesi ve gerekli sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması çağrısında bulundu.

Filistin hükümetinin Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah kentinde düzenlediği haftalık toplantısının ardından yayımlanan açıklamada, Gazze'deki sağlık sisteminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve insani krizin derinleştiği uyarısı yapıldı.

Hükümetin açıklamasında, İsrail'in saldırılarının sürmesi ve insani yardımların girişine yönelik kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle Gazze'deki durumun ciddi şekilde kötüleştiği, bunun yaralı ve hastaların yaşadığı sıkıntıları artırdığı ve binlerce kişinin hayatını tehdit ettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 20 binden fazla yaralının tedaviye ihtiyaç duyduğu aktarılan açıklamada, uluslararası topluma İsrail'e baskı yaparak yaralıların seyahatine izin verilmesi ve gerekli sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası topluma yaralıların Gazze içinde ve dışında tedaviye erişimini sağlamak için harekete geçme çağrısı yinelenerek, İsrail'in tıbbi amaçlı seyahatlere yönelik kısıtlamalarının ve sağlık altyapısında meydana gelen ağır tahribatın sağlık hizmetlerini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış

İşgal altındaki Batı Şeria'daki duruma dair ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının son bir haftada arttığı bildirildi.

Açıklamada, 11 Filistin köyünü hedef alan 31 saldırı kaydedilirken, bu saldırılar arasında mülklerin tahrip edilmesi, araçlara zarar verilmesi ve yeni kaçak yerleşim noktalarının kurulmasının yer aldığı kaydedildi.

İsrail makamlarının aynı dönemde 26 Filistin yapısını yıktığı ve 46 yapı için de yıkım tebligatı gönderdiği aktarıldı.

Açıklamada, El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummar beldesinde bir genç ile bir çocuğun öldürülmesi ve cenazelerinin alıkonulması kınanarak, olay "çifte suç" olarak nitelendirildi.

Ayrıca Celciliya ve Mezraat en-Nubani köylerinde iki caminin ateşe verilmesinden İsrail makamlarının sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası topluma faillerin hesap vermesi için acil adım atması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Krizi: 20 Bin Yaralı Var - Son Dakika

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