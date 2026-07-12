Gazze'de Sağlık Krizi Büyüyor - Son Dakika
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Gazze'de Sağlık Krizi Büyüyor

12.07.2026 12:43
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Abluka ve saldırılar nedeniyle ambulanslar hizmet dışı kaldı, sağlık sistemi tehlikede.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği ve abluka altında tutulan bölgede ambulansların hurda yığınına dönüştüğünü belirterek, ulaşım ve ambulans hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyardı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede devam eden abluka, sağlık ekiplerinin hedef alınması, teknik arızaların birikmesinin yanı sıra lastik, akü, yedek parça ve yağ girişine izin verilmemesi nedeniyle Bakanlığa bağlı araçların yüzde 70'inin hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

Bu durumun, binlerce yaralı, hasta ve sağlık çalışanının güvenli şekilde sağlık merkezine ulaşmasını engelleyen kaçınılmaz bir insani felakete yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığına bağlı 82 ambulanstan 39'unun tamamen hizmet dışı kaldığı; 17'sinin ise acilen bakıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Teknik ekiplerin haftada yaklaşık 5 bin, ayda 20 bin hasta ve sağlık personeli sevki gerçekleştirdiği; ayrıca ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin sağlık tesislerine ulaştırılması için haftada 140 kamyon sevkiyatının yapıldığı aktarıldı.

Bakanlık tarafından kullanılan hizmet araçlarından 100'ünün hizmet dışı kaldığı, bunlardan 80'inin acil bakım nedeniyle beklemede olduğuna işaret edilerek, bu aksaklık sonucu lojistik sistemin tamamen durma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Araçlar için gerekli en basit gereksinimlerin dahi temin edilemediği, kullanılabilir durumdaki araçlar için her ay 250 litre motor yağına ihtiyaç duyulduğu; lastik, akü ve temel yedek parçaların da bölgeye girişine izin verilmediği kaydedildi.

Yaşanan krizin bakanlık filosunda yer alan araçların yanı sıra sözleşmeli ulaşım şirketlerine ait araçları da etkilediğine dikkati çekildi.

Yedek parça temin edilememesi nedeniyle aylardır periyodik bakımları yapılamayan araçların son derece riskli koşullarda hizmet vermeye devam ettiği aktarıldı.

Sağlık sisteminin durdurulmasına yönelik bir karar

Bakanlık, Gazze'ye lastik ve yedek parçaların girişinin engellenmesinin acil sağlık sisteminin durdurulmasına yönelik bir karar anlamına geldiğini; sağlık personeli ile hastaların hastanelere ulaşımının durmasının ağır insani sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler ile insani yardım kuruluşlarına Gazze'ye yedek parça, motor yağı ve lastik tedariki için derhal harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Ambulans ve acil sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için dizel yakıtla çalışan 60 yeni ambulansın acilen temin edilmesi gerektiği ifade edildi.

Bakanlığın tüm bu zorluklara rağmen elindeki imkanlar dahilinde insani görevine devam edeceği; ancak araçlar için gerekli ekipmanın olmaması durumunun sürmesi halinde hastaların hayatının tehlikede olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor, bölgenin dünyaya açılan kapısı Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlere kısıtlı şekilde izin veriyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 1098 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 535 kişi yaralandı, enkaz altından ise 800 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı son olarak 73 bin 221, yaralı sayısı 173 bin 643 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Politika, Güncel, Sağlık, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Krizi Büyüyor - Son Dakika

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