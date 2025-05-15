Gazze'de Sağlık Sistemi Krizi

Gazze'deki hükümet, İsrail'in hastane ve sağlık tesislerine yönelik saldırılarının yüz binlerce Filistinli sivilin hayatını tehdit ettiğini belirterek, sağlık sisteminin korunması çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarının sağlık sistemini tamamen yok etmeyi amaçlayan sistematik bir suç olduğu belirtildi.

Sağlık sektöründen geriye kalanların korunması, yaralı ve hastaların Gazze Şeridi dışına tahliye edilerek tedavilerinin güvenli bir şekilde yapılması için acilen "uluslararası müdahale" çağrısı yapıldı.

İsrail'in, son birkaç gündür hastane ve kliniklerin tahliye edilmesi emrini verdiği, bunun sonuncusunun da Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Kliniği olduğu aktarıldı.

Hastaneler, klinikler ve sağlık personeli dahil olmak üzere sağlık tesislerinin sistematik ve kasıtlı olarak hedef alınmasının savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiği vurgulandı.

Tüm bu saldırıların İsrail'in insani felaketi derinleştirme ve sivil halka yönelik yerinden etme ve kitlesel göç politikalarını dayatma arzusunu yansıttığı kaydedildi.

Gazze'de hizmet dışı bırakılan hastanelerin sayısı 38'e ulaştı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in doğrudan hava saldırılarında hedef alınan, yıkılan, yakılan veya zorla hizmet dışı bırakılan hastanelerin sayısının 38'e ulaştığı, ayrıca devam eden saldırılardan etkilenen onlarca sağlık merkezi bulunduğu belirtildi.

Uluslararası toplumun sessizliği ve caydırıcı önlemler almamasının, İsrail'e Gazze Şeridi'nde kuşatma altında bulunan 2,4 milyondan fazla Filistinli sivile karşı soykırım suçu işlemeye devam etmesi için yeşil ışık yaktığı ve sağlık sistemini tamamen çöküşün eşiğine getirdiği vurgulandı.

Tıbbi tesislere ve sivillere karşı sistematik şekilde tekrarlanarak işlenen ve devam eden suçlardan tamamen İsrail, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın sorumlu olduğunun altı çizildi.

Uluslararası topluma Gazze'de geriye kalan sağlık sistemini korumak için "acilen müdahale edilmesi, İsrail'in işlediği suçları soruşturmak üzere Birleşmiş Milletlerden ekiplerin gönderilmesi ve İsrailli yöneticilerin savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca tıbbi yardım için güvenli koridorlar oluşturulması, yaralı ve hastaların derhal Gazze Şeridi dışına tahliye edilerek tedavilerinin sağlanması istendi.

Gazze Şeridi'nde sık sık hastaneleri ve sağlık merkezlerini vuran İsrail ordusunun, bugün Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir klinik ile mescide düzenlediği saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetmişti.