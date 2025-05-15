Gazze'de Sağlık Sistemi Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Sağlık Sistemi Krizi

İsrail'in hastanelere saldırıları, Gazze'deki sağlık sistemini tehdit ediyor; uluslararası müdahale çağrısı yapıldı.

15.05.2025 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki hükümet, İsrail'in hastane ve sağlık tesislerine yönelik saldırılarının yüz binlerce Filistinli sivilin hayatını tehdit ettiğini belirterek, sağlık sisteminin korunması çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarının sağlık sistemini tamamen yok etmeyi amaçlayan sistematik bir suç olduğu belirtildi.

Sağlık sektöründen geriye kalanların korunması, yaralı ve hastaların Gazze Şeridi dışına tahliye edilerek tedavilerinin güvenli bir şekilde yapılması için acilen "uluslararası müdahale" çağrısı yapıldı.

İsrail'in, son birkaç gündür hastane ve kliniklerin tahliye edilmesi emrini verdiği, bunun sonuncusunun da Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Kliniği olduğu aktarıldı.

Hastaneler, klinikler ve sağlık personeli dahil olmak üzere sağlık tesislerinin sistematik ve kasıtlı olarak hedef alınmasının savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiği vurgulandı.

Tüm bu saldırıların İsrail'in insani felaketi derinleştirme ve sivil halka yönelik yerinden etme ve kitlesel göç politikalarını dayatma arzusunu yansıttığı kaydedildi.

Gazze'de hizmet dışı bırakılan hastanelerin sayısı 38'e ulaştı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in doğrudan hava saldırılarında hedef alınan, yıkılan, yakılan veya zorla hizmet dışı bırakılan hastanelerin sayısının 38'e ulaştığı, ayrıca devam eden saldırılardan etkilenen onlarca sağlık merkezi bulunduğu belirtildi.

Uluslararası toplumun sessizliği ve caydırıcı önlemler almamasının, İsrail'e Gazze Şeridi'nde kuşatma altında bulunan 2,4 milyondan fazla Filistinli sivile karşı soykırım suçu işlemeye devam etmesi için yeşil ışık yaktığı ve sağlık sistemini tamamen çöküşün eşiğine getirdiği vurgulandı.

Tıbbi tesislere ve sivillere karşı sistematik şekilde tekrarlanarak işlenen ve devam eden suçlardan tamamen İsrail, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın sorumlu olduğunun altı çizildi.

Uluslararası topluma Gazze'de geriye kalan sağlık sistemini korumak için "acilen müdahale edilmesi, İsrail'in işlediği suçları soruşturmak üzere Birleşmiş Milletlerden ekiplerin gönderilmesi ve İsrailli yöneticilerin savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca tıbbi yardım için güvenli koridorlar oluşturulması, yaralı ve hastaların derhal Gazze Şeridi dışına tahliye edilerek tedavilerinin sağlanması istendi.

Gazze Şeridi'nde sık sık hastaneleri ve sağlık merkezlerini vuran İsrail ordusunun, bugün Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir klinik ile mescide düzenlediği saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Hastane, Hükümet, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Sistemi Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi
Trump Katar’daki ABD askerlerine moral vermek için dans etti Trump Katar'daki ABD askerlerine moral vermek için dans etti
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yaz tatili geç başlıyor 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
Bekçinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli kalp krizinden hayatını kaybetti Bekçinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli kalp krizinden hayatını kaybetti
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
RTÜK’ten 6 televizyon kanalına para cezası RTÜK'ten 6 televizyon kanalına para cezası

11:45
Diyarbakır’da Kürt Dil Bayramı’na özel şiirli kaldırımlar
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar
11:30
Bakan Fidan ve ABD’li mevkidaşı arasında samimi sohbet
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet
10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
16:36
Süper Lig’in efsane takımı amatöre düştü Fatura emekçilere kesildi
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi
16:23
Lyon’da bir devir sona eriyor Lacazette’den veda
Lyon'da bir devir sona eriyor! Lacazette'den veda
16:11
Tolunay Kafkas adım adım Avrupa yolcusu O iddialara cevap verdi
Tolunay Kafkas adım adım Avrupa yolcusu! O iddialara cevap verdi
16:00
Konya’da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
15:59
Sürpriz adres Aboubakar’ın yeni takımı belli oluyor
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor
15:54
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
15:48
Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren “taht“ diyaloğu: İkinci eş için
Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren "taht" diyaloğu: İkinci eş için
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 12:03:14. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Sağlık Sistemi Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.