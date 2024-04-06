Gazze'de Sağlık Sistemi Zor Durumda: Salgın Hastalıklarda Artış Yaşanıyor - Son Dakika
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Gazze'de Sağlık Sistemi Zor Durumda: Salgın Hastalıklarda Artış Yaşanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'de sağlık sisteminin güçlükle hizmet verdiğini ve salgın hastalıklarda artış yaşandığını bildirdi. Gazze'deki hastanelerin çoğunun kısmi olarak hizmet verdiği ve teknik malzeme, su, gıda ve sanitasyon eksikliği nedeniyle zorlandığı belirtildi. Ayrıca, Gazze'de görülen salgın hastalıklarının yanı sıra yetersiz beslenme, uyuz, deri döküntüsü ve su çiçeği vakalarının da arttığı ifade edildi. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin tamamen yıkıldığı ve tekrar hizmete açılması için DSÖ'nün çalışmalar yaptığı da belirtildi.

06.04.2024 11:17  Güncelleme: 11:47
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, sağlık sisteminin güçlükle hizmet verdiği Gazze'de görülen salgın hastalıklarda artış yaşanmaya devam ettiğini bildirdi.

AA muhabiri, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki sağlık durumunu ele alan bir haber hazırladı.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtlayan Harris, sağlık sisteminin güçlükle hizmet verdiği Gazze'de 36 hastaneden yalnızca 10'unun kısmi olarak hizmet verdiğini belirtti ve bunların 6'sının Gazze'nin güneyi, 4'ünün ise kuzeyinde yer aldığını belirtti.

Harris, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine her gün yetersiz beslenen en az 15 çocuğun ulaştığını belirtirken, hastanenin teknik malzemenin yanı sıra su, gıda ve sanitasyon eksikliği nedeniyle hizmet vermekte zorlandığını bildirdi.

Gazze'nin güneyinde konuşlanmış 18 acil sağlık ekibinin bulunduğunu belirten Harris, buradaki 3 sahra hastanesinden 2'sinin çalışır durumda olduğunun altını çizdi.

Harris, Gazze'de görülen salgın hastalıklarındaki artışın devam ettiğine işaret ederken, "7 Ekim 2023'ten bu yana yerinden edilmiş ve barınaklarda kalan Filistinliler arasında 614 bin üst solunum yolu enfeksiyonu ve 330 bin ishal vakası görüldü." ifadelerini kullandı.

Gazze'de 83 bin 500 uyuz, 48 bin deri döküntüsü ve 7 bin 300 su çiçeği vakasının da görüldüğünü belirten Harris, 21 bin 300 kişide sarılık hastalığının kayıtlara geçtiğini belirtti.

Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) sağlık merkezlerinde tespit edilen kızamık vakalarının ise endişe verici olduğunu kaydederken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın 27'si çocuk olmak üzere yetersiz beslenme nedeniyle 31 ölüm bildirdiğini ifade etti.

Gazze'de tedavi için tahliye edilmesi gereken 9 bin hastanın olduğunu kaydeden Harris, "Bunlar arasında 6 binden fazla travmaya bağlı hasta ve 2 bin kanser gibi ciddi kronik rahatsızlığı olan hastalar yer alıyor. Şu ana kadar yaklaşık 3 bin 400 kişi tahliye edildi ancak çok daha fazlasına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

"Şifa Hastanesi'ni kaybetmek, bu büyük hastaneye güvenen binlerce Gazzelinin sağlığı açısından bir felakettir"

Harris, İsrail ordusunun Gazze kentinde baskın düzenlediği ve tamamen yıkarak çekildiği Şifa Hastanesi'ndeki duruma da değinirken, hangi desteği verebileceğimizi ve hastanenin tekrar hizmete açılması için atılacak acil adımlarla ilgili bir DSÖ ekibinin değerlendirmelerde bulunduğunu kaydetti.

"Şifa Hastanesi'ni kaybetmek, bu büyük hastaneye güvenen binlerce Gazzelinin sağlığı açısından bir felakettir. Burası Gazze'deki sağlık sisteminin kalbiydi." ifadelerini kullanan Harris, buranın yeniden hizmete girmesi için çabaladıklarını kaydetti.

Harris, Şifa Hastanesi'nin 750 yatak kapasitesi, 26 ameliyathane, 32 yoğun bakım odası ve diyaliz bölümüne sahip olduğunu vurgularken, "Şifa Hastanesi'nin işlevsiz kalması, diğer hastanelerin üzerindeki yükünü ve Gazze dışında tedavi görmek için tahliye edilmesi gereken kişi sayısını artırıyor." değerlendirmesini yaptı.

Hastanelerin korunması ve saygı görmesi gerektiğini belirten Harris, buraların "savaş alanı" olarak kullanılmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İnsan Hakları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Sistemi Zor Durumda: Salgın Hastalıklarda Artış Yaşanıyor - Son Dakika

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