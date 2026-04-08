Gazze'de Saldırıda Gazeteci Hayatını Kaybetti
Gazze'de Saldırıda Gazeteci Hayatını Kaybetti

08.04.2026 21:15
İsrail'in saldırılarında Al Jazeera muhabiri Muhammed Samir Vişah öldü, Ölü sayısı 72 bin 315'e yükseldi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda Al Jazeera televizyonu muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneybatısında sivil bir aracı hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin saldırıya uğrayan araçtan 2 kişinin cansız bedeni ile yaralı bir kadını çıkardığı aktarıldı.

Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre ise sivil araçta yaşamını yitiren 2 sivil ve yaralı bir kadın Gazze kentindeki Kudüs Hastanesi'ne getirildi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinde düzenlenen saldırıda ölen 2 sivilden birinin gazeteci olduğu belirtildi.

Söz konusu saldırı sonucu Katar merkezli Al Jazeera televizyonu muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Ekim 2023'ten beri ölen gazeteci sayısının 262'e ulaştığı ifade edildi.

"İsrail işgalinin Filistinli gazetecileri sistematik biçimde hedef almasını, öldürmesini ve suikastlar düzenlemesini en güçlü şekilde kınıyoruz." denilen açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ile Arap Gazeteciler Federasyonu ve tüm basın kuruluşlarının Gazze'deki gazetecilere yönelik işlenen suçları kınaması talebinde bulunuldu.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana İsrail'in saldırılarında 736 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 35 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 759 cenazenin çıkarıldığı kaydedilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 315'e, yaralı sayısının ise 172 bin 137'ye yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
ABD’nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu ABD'nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı ABD Savunma Bakanı Hegseth'in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Ateşkes öncesi İran’a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu Ateşkes öncesi İran'a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu

22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
21:55
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
21:45
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
21:07
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
Advertisement
