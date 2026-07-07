Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor

07.07.2026 22:15
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen gün boyunca düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı biri çocuk 7 kişiye yükseldi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Barselona Parkı yakınında bir aracı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Bir kişinin daha hayatını kaybettiği saldırıda can kaybı biri çocuk 3 kişiye yükseldi, 3 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin kuzeybatısındaki Muaviye bölgesinde İsrail güçlerince açılan ateş sonucu 5 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin gün içinde Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde açtığı ateş sonucu Filistinli Ala Sabri Berike yaşamını yitirmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından İsrail güçleri Berike'nin yarasına müdahale edilmesine izin vermemiş, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekipleri ulaşabildiğinde ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Mevasi bölgesini hedef alan başka bir saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirmiş, 4'ü çocuk 5 kişi yaralanmıştı.

Han Yunus kentinde sivillerin toplandığı alana düzenlenen İHA saldırısında 1 Filistinli öldürülmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun İHA'yla Gazze Limanı yakınlarında yerinden edilenlerin sığındığı bir çadıra saldırısında ise 1 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 1072 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 463 kişi yaralandı, enkazdan 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 73 bin 98'e, yaralı sayısı ise 173 bin 571'e yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika

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