Gazze'de Saldırılar Yüzde 46 Arttı

21.04.2026 20:56
BM, Gazze'deki saldırıların geçtiğimiz haftaya göre yüzde 46 artarak en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), 12-18 Nisan'da Gazze'de saldırıların, bir önceki haftaya göre yüzde 46 arttığı ve bunun, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana en yüksek haftalık toplam oran olduğu uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

BM'nin sahadaki ortaklarının, Gazze'de 12-18 Nisan'da silahlı saldırı, bombardıman ve hava saldırıları gibi olayların, bir önceki haftaya göre yüzde 46 arttığı uyarısında bulunduğunu belirten Dujarric, "Bu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana en yüksek haftalık toplam oranı oluşturuyor." dedi.

Dujarric, İsrail'deki tatiller nedeniyle Gazze'ye girişlerin bugün ve yarın kapalı olacağını ancak BM ekiplerinin, bugün Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında insani yardım dağıtmaya devam ettiğini söyledi.

Gazze'de güvenlik sorunlarının sürdüğüne işaret eden Sözcü, bu bağlamda mayın temizleme ve patlayıcı maddelerin imhası için gerekli malzemelerin Gazze'ye girişinin kısıtlanmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Batı Şeria'da yılın ilk çeyreğinde 33 Filistinli öldürüldü

Dujarric, işgal altındaki Batı Şeria'da da BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin, bu yılın ilk çeyreğinde İsrail güçleri veya Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsrailliler tarafından 33 Filistinlinin öldürüldüğü, 790 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştığını aktardı.

Aynı dönemde Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin 540'tan fazla saldırı gerçekleştirdiğini ifade eden Dujarric, bu saldırıların can kaybına ve mal hasarına yol açtığını kaydetti.

Dujarric, "OCHA, sivilleri etkileyen saldırıların soruşturulması ve sivillerin korunması gerektiğini yinelemektedir. İşgalci güç olarak İsrail'in, Filistin nüfusunu koruma yükümlülüğü vardır ve failler hesap vermelidir." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

