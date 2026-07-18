Gazze'de Saldırılara Karşı Gösteri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Saldırılara Karşı Gösteri

18.07.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinliler, Gazze'deki İsrail saldırılarını protesto ederek UNRWA'nın çalışmalarının sürmesini talep etti.

Gazze Şeridi'nde toplanan yüzlere Filistinli, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışmalarının sürdürülmesinin güvence altına alınması talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir araya gelen yüzlerce Filistinli, İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılara ve bölgeye yönelik uyguladığı ablukayı protesto etmek amacıyla yürüyüş yaptı.

Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik devam eden saldırıların son bulması ve Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kaldırılması talebinin yazıldığı pankartlar taşıyan göstericiler, UNRWA'nın Filistinli mültecilere verdiği hizmetlerin devamını istedi.

Filistin Halk Partisi'nin Han Yunus kentindeki ulusal ilişkiler sorumlusu Ata Ebu Rızk, yürüyüş sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ebu Rızk, bu yürüyüşün Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık hakkını vurgulamak, günlük katliamları reddetmek ve Gazze Şeridi sakinlerinin maruz kaldığı zorunlu göç politikasını sonlandırmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Gazze'deki ablukanın kaldırılması çağrısında bulunan Ebu Rızk, barınma, gıda, su, sağlık ve eğitim gibi temel hakların sağlanarak insani bir yaşamın güvence altına alınmasını istediklerini ifade etti.

Ebu Rızk, Filistinli mülteciler haklarını elde edene kadar UNRWA'nın hizmetlerini sürdürebilmesi için gerekli desteğin sağlanması gerektiğini belirtti.

Barış Kurulu'nun UNRWA'yla ilgili açıklaması ve Filistin tepkisi

Gazze Barış Kurulu, Gazze Şeridi'nin geleceğinde UNRWA'nın yeri olmadığını savunurken, Filistinliler ise UNRWA'nın "vazgeçilmez bir can damarı ve istikrar unsuru" olduğunu vurguluyor.

Gazze Barış Kurulu'nun 1 Temmuz'daki açıklamasında, kurulun "yeni Gazze" olarak nitelendirdiği yapılanmada UNRWA'ya yer olmadığı ileri sürülmüştü.

Kurulun Gazze'de "yardımlara sürekli bağımlılığı" sona erdirmeyi hedeflediği iddia edilen açıklamada, Filistinlilerin bundan daha fazlasını hak ettiği savunulmuştu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise Barış Kurulu'na tepki göstererek, UNRWA'nın "vazgeçilmez bir can damarı ve istikrar unsuru" olduğu vurgulamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Saldırılara Karşı Gösteri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı
CHP’li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü CHP'li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü
Yılın transferinde mutlu son Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı Yılın transferinde mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı
Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü
Görür’ün “Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz’ sözleri yer bilimciler arasında kavga çıkarttı: Sana ne faydan Görür'ün "Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz' sözleri yer bilimciler arasında kavga çıkarttı: Sana ne faydan
İran, Hürmüz Boğazı’nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı İran, Hürmüz Boğazı'nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı

17:41
Washington’u duman sardı, Trump Kanada’ya gümrük vergisi ile tehdit etti
Washington'u duman sardı, Trump Kanada'ya gümrük vergisi ile tehdit etti
17:12
Kütahya’da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Kütahya'da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
17:01
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
17:00
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
16:15
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
16:07
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor İstirahat raporlarında yeni dönem
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 19:09:54. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Saldırılara Karşı Gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.