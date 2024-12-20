Gazze'de Saldırılarda Ölü Sayısı 45 Bin 206 - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılarda Ölü Sayısı 45 Bin 206

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 77 kişi hayatını kaybetti.

20.12.2024 14:50
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 77 artarak, 45 bin 206'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 441 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 77 kişinin hayatını kaybettiği, 174 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 206'ya, yaralı sayısının da 107 bin 512'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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