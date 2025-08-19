Gazze'de Saldırılarda Ölü Sayısı 62.000'i Geçti

GAZZE, 19 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 62.000'i geçti. Bölgede insani durum ve sağlık koşullarının iyice kötüleştiğine de dikkat çekildi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin pazartesi günü yaptığı açıklamada bölgede son 24 saat içinde 60 kişinin hayatını kaybettiği ve 344 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada ambulans ve sivil savunma ekiplerinin devam eden bombardıman ve sınırlı kaynaklar nedeniyle hayatını kaybedenlere ve yaralananlara ulaşmakta zorluk çektiği ve birçok kişinin enkaz altında mahsur kaldığı da belirtildi.

Hayatını kaybedenlerden 27'sinin insani yardım almaya çalışırken yaşamını yitirdiği ve yardım almaya giden 281 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada çatışmanın başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 62.004'e, yaralı sayısının ise 156.230'a ulaştığı vurgulandı.

Öte yandan son 24 saat içinde 2'si çocuk 5 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmesiyle Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 112'si çocuk olmak üzere 263'e yükseldiği de belirtildi.

Gazze'deki hastanelerin yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle son derece zor koşullar altında çalıştığını vurgulayan sağlık yetkilileri, insani durumun kötüleşmeye devam etmesi halinde daha fazla sivilin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.