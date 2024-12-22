Gazze'de Savaş Kuralları İhlal Ediliyor - Son Dakika
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Gazze'de Savaş Kuralları İhlal Ediliyor

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'deki savaş kurallarının ihlaline dikkat çekti ve ateşkesin geciktiğini vurguladı.

22.12.2024 22:46
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde tüm savaş kurallarının ihlal edildiğini belirtti.

Lazzarini, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in 14 aydan beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki ihlallerine dikkati çekti.

UNRWA Komiseri Lazzarini, "Her savaşın kuralları vardır, ama Gazze'de tüm kurallar ihlal edildi. Okul ve hastanelere saldırılar yaygın hale geldi, dünyanın buna alışmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, Gazze'de ateşkesin "çok geciktiğini" kaydederek, Gazze'deki siviller için saldırılara "ara verilmesi" gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Savaş Kuralları İhlal Ediliyor - Son Dakika

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