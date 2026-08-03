Gazze'de Silah Bırakma Anlaşmasına Rağmen Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Silah Bırakma Anlaşmasına Rağmen Saldırılar Devam Ediyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mladenov, Gazze'deki saldırıların sivil kayıplara neden olduğunu belirtirken, İsrail'in adını anmadı.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Gazze'deki grupların silah bırakmasını öngören anlaşmanın sağlandığı cuma gününden itibaren 28 Filistinlinin can verdiği saldırıların "sivillerin hayatını kaybetmesine ve tıbbi malzemelerin tahrip olmasına yol açtığını" bildirirken, saldırıları düzenleyen İsrail'in adını anmadı.

Mladenov, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Gazze'deki sivil kayıplara ve yıkıma dikkati çeken Mladenov, bu durumun insanların ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin tahrip olmasına yol açtığını vurguladı.

Saldırıların failini açıkça belirtmeyen ve hava saldırılarını gerçekleştiren İsrail'in adını anmayan Yüksek Temsilci, sürecin sorumluluğunu ve yükümlülükleri tüm taraflara yayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum; Barış Kurulu ve arabulucu ülkelerin, Gazze'deki Filistinli grupları Başkan (Donald) Trump'ın planının tam olarak uygulanmasına, sivil yönetimin devredilmesine ve silahların teslim edilmesine yönelik bir yol haritası üzerinde uzlaştırma yönündeki yoğun çabalarının ardından geldi. Her iki taraf da kapsamlı plan ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayan Şarm eş-Şeyh Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini taşımaktadır."

Mladenov, gerilimi düşürmek ve Trump'ın planının tam olarak uygulanmasına zemin hazırlamak amacıyla taraflar, arabulucular ve bölgesel ortaklarla geceli gündüzlü çalıştıklarını belirterek, "Kalıcı bir barışa ulaşmak zordur, ancak herkes elinden gelenin en iyisini yaparsa mümkündür." açıklamasını yaptı.

Anlaşmaya rağmen, İsrail'in Gazze'ye dün düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da yer aldığı 18 Filistinli can verdi.

Hamas'ın ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamayı kabul etmesine rağmen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 31 Temmuz Cuma gününden bu yana 28 Filistinliyi katletti.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyuruldu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, son olarak Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'in saldırıları durdurmasının ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şart olduğunu belirtmiş, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının da İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamalar sürmüştü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Silah Bırakma Anlaşmasına Rağmen Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz

12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:59
Aziz Yıldırım’dan bir bomba daha Milli yıldız da formayı giyecek
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 12:53:34. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Silah Bırakma Anlaşmasına Rağmen Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.