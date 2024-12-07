Gazze'de Sivil Savunma Merkezleri Hizmet Dışı - Son Dakika
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Gazze'de Sivil Savunma Merkezleri Hizmet Dışı

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki 11 sivil savunma merkezinden 7'si kapandı.

07.12.2024 19:51
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İsrail'in bir yıldan uzun süredir aralıksız devam ettirdiği soykırım savaşı sonucunda Gazze Şeridi'ndeki 11 sivil savunma merkezinden 7'sinin tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, kentteki toplam 11 sivil savunma merkezinden yalnızca 4'ünün hizmet vermeyi sürdürdüğünü, 7'sinde ise hizmetin durduğunu duyurdu.

İsrail'in akaryakıt temin edilmesine izin vermediği için hizmetlerin durduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun Birleşmiş Milletler'in (BM) savaş zamanlarında insani kuruluşların desteklenmesini öngören şartının ihlal edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Akaryakıt sıkıntısı nedeniyle yangın ve kurtarma araçlarının çalıştırılamaması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hizmetlerimizin çoğu kasım ortasından bu yana durduruldu. BM, tüm uluslararası sözleşmelere aykırı bir davranış olarak insani ihtiyaçlarımızı sürekli ihmal etmeyi sürdürmektedir."

Açıklamada, İsrail'in "insani ve güvenilir" olarak iddia ettiği bölgeleri yoğun hedef alması sonucu vatandaşların yaşadığı sıkıntılardan ortaya çıkacaklardan sorumluluğun yine İsrail'de olduğu kaydedildi.

BM'den İsrail'e yakıt ve insani yardım malzemelerinin girişine izin vermesi için baskı yapması talep edilen açıklamada, soykırım savaşının başladığı günden bu yana 2 milyon kişinin yerinden edildiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA

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