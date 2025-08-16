Gazze'de Soykırım İddiası! - Son Dakika
Gazze'de Soykırım İddiası!

16.08.2025 15:37
İsrail'in Zeytun Mahallesi'ndeki evleri havaya uçurduğu, sivil savunma yaralılara ulaşamadı.

İsrail ordusunun, işgal planı uyguladığı Gazze Şeridi'nin merkezindeki Zeytun Mahallesi'nde evleri patlayıcı robotlarla havaya uçurduğu ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, basına yaptığı açıklamada, Zeytun Mahallesi'nde yaşananların tam anlamıyla bir "soykırım" olduğunu vurguladı.

İsrail işgal güçlerinin mahalledeki evleri patlayıcı robotlarla havaya uçurduğunu ve ekiplerinin yaralılara ulaşamadığını vurgulayan Basal, Gazze sakinlerinin artık sığınacak yeri olmadığını, şehirde yaşamın olanaksız hale geldiğini ve ciddi insani koşulların söz konusu olduğunu kaydetti.

Basal, "İşgal güçleri Gazze'yi yok ediyor ve biz vatandaşları koruyacak kapasiteye sahip değiliz." dedi.

Zeytun Mahallesi'nde yaklaşık 50 bin kişinin bulunduğunu belirten Filistinli Sözcü, Gazze'de çok zor ve felaket boyutunda bir durum yaşandığını, hayatın temel koşullarının ortadan kalktığını söyledi.

Mahmud Basal, Gazze sakinlerinin önünde artık sadece "ölüm seçeneğinin" kaldığını ifade ederek, uluslararası topluma, "acil müdahale" çağrısı yaptı.

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü de (Euro-Med) İsrail'in 6 gün boyunca düzenlediği saldırılarda Gazze'nin en büyük yerleşim bölgelerinden Zeytun Mahallesi'nin adeta yerle bir olduğunu, yaklaşık 400 evin uzaktan kumandalı patlayıcılar, hava saldırıları ve top atışlarıyla yok edildiğini açıklamıştı.

İsrail'den Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

