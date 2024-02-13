Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar Paneli Düzenlenecek - Son Dakika
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Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar Paneli Düzenlenecek

Gazze\'de Soykırım: Yeni Kanıtlar Paneli Düzenlenecek

Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenecek olan 'Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar' başlıklı panelde, İsrail'in işlediği savaş suçları uluslararası ceza hukuku açısından ele alınacak. Panelde, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) davanın boyutları ve Gazze'de devam eden savaş suçlarına ilişkin yeni kanıtlar da paylaşılacak. Panelde konuşmacı olarak gazeteci Mehmet Akif Ersoy, AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Doç. Dr. Hakan Erkiner ve Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın yer alacak.

13.02.2024 13:25  Güncelleme: 13:26
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Anadolu Ajansı (AA) tarafından " Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar" başlıklı panel düzenlenecek.

AA Atölyede 20 Şubat'ta gerçekleştirilecek panelde, İsrail yönetiminin işlediği savaş suçları uluslararası ceza hukuku ışığında uzmanlarca tartışılacak ve Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) davanın tüm boyutları ele alınacak.

Panelde ayrıca, UAD'nin aldığı kararların akabinde Gazze'de işlenmeye devam edilen savaş suçlarına ilişkin yeni kanıtlar da kamuoyuyla paylaşılacak.

AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Çağlayan Yurdakul'un moderatörlüğünde yapılacak panelde gazeteci Mehmet Akif Ersoy, AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Erkiner ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın konuşma yapacak.

AA muhabirleri, İsrail'in 7 Ekim itibarıyla Gazze'ye yönelik saldırılarındaki savaş suçlarını kayıt altına alıp dünyaya duyurmuş, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar, UAD'de kanıt olarak kullanılmış, söz konusu fotoğrafların yer aldığı, "Kanıt" isimli kitap kamuoyunun dikkatine sunulmuştu.

Kaynak: AA

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Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Ajansı, Orta Doğu, İsrail, Gazze, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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