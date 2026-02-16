Gazze'de Sporculara Yönelik Saldırılar - Son Dakika
Gazze'de Sporculara Yönelik Saldırılar

16.02.2026 23:22
İsrail'in saldırılarında 1007 Filistinli sporcu hayatını kaybetti, 265 spor tesisi zarar gördü.

Filistin Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Esad el-Mecdelavi, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 45'i kadın 1007 Filistinli sporcunun hayatını kaybettiğini, 265 spor tesisinin zarar gördüğünü açıkladı.

Mecdelavi, Gazze'de düzenlenen basın toplantısında İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sporcular ve tahrip olan spor tesislerine ilişkin raporu paylaştı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 45'i kadın 1007 Filistinli sporcunun hayatını kaybettiğini, 265 spor tesisinin zarar gördüğünü belirten Mecdelavi, yaşamını yitirenlerin 34 spor federasyonu ve kuruma bağlı sporcu, antrenör, hakem, yönetici ve çeşitli görevlerdeki kişilerden oluştuğunu söyledi.

Mecdelavi, Filistin Futbol Federasyonu bünyesinden 565 kişinin, Filistin İzciler ve Rehberler Derneği'nden ise 125'ten kişinin yaşamını yitirdiğini, ayrıca 5 sporcunun kayıp olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Altyapıdaki yıkıma da dikkati çeken Mecdelavi, Gazze'deki 265 spor tesisinden 184'ünün tamamen yıkıldığını, 81'inin ise kısmen hasar gördüğünü söyledi.

Komite verilerine göre, hasar gören tesisler arasında 23 büyük stat ve saha, 35 kapalı spor salonu, 58 kulüp binası ve FIFA finansmanıyla yapılan ve tamamı yıkılan 12 saha bulunuyor.

Yüzme havuzları ve binicilik tesisleri tamamen yıkılırken, birçok halı saha ve spor eğitim tesisi ağır hasar gördü.

Mecdelavi, söz konusu yıkımın binlerce genç ve çocuğun spor yapma ve antrenman hakkını elinden aldığını, yerel turnuvaların ve yetenek keşif programlarını durduğunu belirtti.

Bazı sahaların barınma veya alıkonulma merkezlerine dönüştürüldüğünü ifade eden Mecdelavi, sporcular arasında psikolojik travmalar yaşandığını, spor gelişim programlarının kesintiye uğradığını, profesyonelleşme fırsatlarının azaldığını ve sektörde çalışan birçok kişinin gelir kaybına uğradığını söyledi.

Mecdelavi, raporun "acı bir dönemin tarihi tanıklığı" olduğunu belirterek, Filistin'de sporun gençler için direnç ve umut alanı olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Spor, Son Dakika

