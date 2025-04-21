Gazze'de Tahliye Emirleri Artıyor - Son Dakika
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Gazze'de Tahliye Emirleri Artıyor

BM, İsrail'in tahliye emirlerinin Gazze'nin %69'unu kapsadığını ve insani durumun kötüleştiğini açıkladı.

21.04.2025 11:13
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GAZZE, 21 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, İsrail'in yayımladığı aktif tahliye emirlerinin Gazze Şeridi'nin yüzde 69'unu kapsadığını söyledi.

Ajanstan pazar günü açıklamada İsrail ordusunun 18 Mart ile 14 Nisan tarihleri arasında en az 20 tahliye emri çıkardığı belirtildi. Açıklamada ajansın "an itibarıyla Gazze genelinde 90.000'den fazla yerinden edilmiş kişinin kaldığı 115 sığınak işlettiği" ifade edildi.

Ateşkes anlaşmasının bozulduğu 18 Mart'tan bu yana yaklaşık 420.000 kişinin yeniden yerinden edildiğini belirten ajans, Gazze'de zaten kötü olan insani durumu İsrail'in bombardımanı ve yedi haftadır yardımların bölgeye girişini engellemesi ablukası nedeniyle daha da kötüleştiği uyarısında bulundu.

Ajans bir an önce ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardım ve ticari malzemelerin Gazze'ye engelsiz şekilde girişinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye tüm insani yardımların girişini engelliyor. Hamas'la iki aydır süren ateşkesi sona erdiren İsrail, 18 Mart'ta bölgeye yönelik ölümcül hava ve kara saldırılarına yeniden başladı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin pazar günü yaptığı açıklamaya göre İsrail'in ateşkes sonrası yeniden başlayan saldırılarında şimdiye kadar 1.827 Filistinlinin hayatını kaybederken, 4.828 kişinin de yaralandı. Savaşın başladığı Ekim 2023'ten bu yana ise Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 51.201'e yükselirken, 116.869 kişi de yaralandı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gazze'de Tahliye Emirleri Artıyor - Son Dakika

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