Gazze'de tahminen 950 bin kişinin 400 bini yüksek sel riskinde yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhilde Van de Weerdt, "Tahminen 950 bin yerinden edilmiş insan sel riski taşıyan bölgelerde yaşıyor, bunların 400 bini ise son derece yüksek risk altındaki noktalarda bulunuyor." dedi.

Weerdt, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmede bulundu.

Gazze'deki sağlık hizmetlerinin (İsrail tarafından) yoğun saldırı altında bulunduğunu belirten Weerdt, bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Weerdt, Gazze'deki sağlık sisteminin halihazırda kapasitesinin çok üzerinde bir yükle çalıştığına işaret ederek, DSÖ ve ortaklarının, yakıt ve tıbbi malzeme konusundaki ciddi kıtlığa rağmen sistemin ayakta kalması için ellerinden geleni yaptığını dile getirdi.

Her bir saldırının, gösterilen bu çabaları boşa çıkardığını ve sağlık çalışanlarını geriye götürdüğünü vurgulayan Weerdt, sağlık ihtiyaçlarının ise artmaya devam ettiğini belirtti.

Weerdt, Gazze'deki zorlu kış şartlarına dikkati çekerek, "Bu hafta yaşanan birkaç günlük yağış, önümüzdeki aylarda bizi nelerin beklediğini gösterdi. Oysa kış mevsimi henüz tam anlamıyla başlamadı, en kötüsü henüz yaşanmadı. Tahminen 950 bin yerinden edilmiş insan, sel riski taşıyan bölgelerde yaşıyor. Bunların 400 bini ise son derece yüksek risk altındaki noktalarda bulunuyor." dedi.

DSÖ ekiplerinin, çadırları sel sularıyla yıkılan ailelerle görüştüğünü belirten Weerdt, birçok kişi için o çadırların, sahip oldukları tek korunak ve kendilerine ait tek yaşam alanı olduğunu söyledi.

Weerdt, soğuk hava ve nemin beraberinde hastalıkları getirerek ailelerin yaşadığı sıkıntıyı daha da derinleştirdiğini vurgulayarak, "Sular altında kalan kamplarda kanalizasyon, atık ve kirlenmiş su, insanların uyuduğu, yemek pişirdiği ve çocuklarına baktığı alanlarla iç içe geçiyor. Biriken sular sivrisinekler ve haşereler için üreme alanları oluştururken, nemli çadırlar ise özellikle küçük çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının başlıca nedeni olan küf ve bakteri oluşumuna zemin hazırlıyor." diye konuştu.

Gazze'de akut solunum yolu enfeksiyonu vaka sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 33 bin artış gösterdiğine dikkati çeken Weerdt, bu vakaların, kış mevsimi henüz başlamadan toplam tıbbi başvuruların yüzde 11'ini oluşturduğunu ifade etti.

Weerdt, "Özellikle yağışların başlamasıyla birlikte su kaynaklı hastalık riski yüksek seyretmeye devam ediyor. Sağlık tesisleri de bu ağır yükün altında zorlanıyor. Ortak kuruluşlar, yaklaşık 9 sağlık tesisinde çeşitli hasarlar meydana geldiğini bildiriyor. Şiddetli yağışlar ayrıca personelin ulaşımını aksatıyor ve hastaların kliniklere erişimini engelleyerek sağlık hizmeti almalarını kısıtlıyor." dedi.

Çadır, dayanıklı plastik örtüler ve brandalar gibi barınma malzemelerine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Weerdt, temiz su temini ve atık yönetimini sağlamak için de acilen malzemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Weerdt, "Gazze'de yaşanacak dördüncü kış, zaten sınırlarına kadar zorlanmış olan sağlık sistemini bir kez daha sınayacak. BM'nin durumun tam olarak bu noktaya geleceği konusunda uyarıda bulunduğu aylar öncesinde acil eyleme geçilmesi gerekiyordu." ifadesini kullandı.

"İhtiyaç duyulan tıbbi malzemeler için ciddi kısıtlamalar ve engeller mevcut"

AA muhabirinin "Dün Gazze'de soğuktan bebeklerin öldüğüne ilişkin haberler görüyoruz. DSÖ bunu doğruluyor mu? Ağır kış şartlarına rağmen İsrail gerekli insani yardım girişine izin vermiyor. Bu durum Gazze'deki salgın riskini nasıl etkiler?" sorusunu yanıtlayan Weerdt, bebeğin hayatını kaybettiğini üzülerek doğruladı.

Weerdt, "İhtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin geniş ölçekte bölgeye getirilmesi konusunda ciddi kısıtlamalar ve engeller mevcut. Bu durum, özellikle salgın hastalıkların erken teşhisi noktasında büyük bir sorun yaratıyor. Salgınları önleyebilmek için, hastalığa yol açan virüs veya etkenin ne olduğunu hızla tespit edebilmemiz, yani laboratuvar ekipmanına sahip olmamız hayati önem taşıyor. Ancak bu sayede vakit kaybetmeden müdahale edebiliriz." dedi.

Tıbbi cihazlar, yedek parçalar, jeneratörler, motorlar ve yakıt gibi konularda da başka kısıtlamalarla karşı karşıya olduklarını belirten Weerdt, özellikle salgınları önlemek adına laboratuvar ekipmanlarının bugün Gazze'ye girişine izin verilmesini acilen talep ettiklerini söyledi.